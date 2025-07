Carcare, auto ribaltata in via Nazionale: soccorsi mobilitati

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Carcare, dove un’auto si è ribaltata in via Nazionale, poco dopo le 14. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni, il veicolo – con una sola persona a bordo – si è capovolto improvvisamente, finendo fuori assetto lungo la carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati la Croce Bianca di Carcare, l’automedica del 118, i carabinieri di Cairo Montenotte e i vigili del fuoco. Proprio questi ultimi hanno provveduto a estrarre il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Fortunatamente, nonostante il forte impatto e lo spavento, il conducente non ha riportato ferite gravi. È stato trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti.