"Dispiaciuta e provata": parla il legale della donna arrestata dopo la lite a Leca d’Albenga

Si terrà il 14 luglio il processo a carico della donna arrestata nella serata di sabato 28 giugno a Leca d’Albenga, al termine di una lite tra vicini rapidamente degenerata in colluttazione.

Sulla vicenda è intervenuto il suo legale, Gabriele Castiglia: "Si tratta di una situazione con una forte componente di disagio sociale. La mia assistita si è detta dispiaciuta per quanto accaduto, in particolare nei confronti delle forze dell’ordine, ed è molto provata, sia fisicamente sia psicologicamente. In sede di giudizio ha manifestato la volontà di chiarire ogni aspetto della vicenda con serenità".

La lite, scoppiata intorno alle 20 di sabato scorso, ha coinvolto quattro persone. Tre di loro sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, riportando traumi di varia entità e con prognosi differenziate.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stata proprio la donna ad aggredire gli altri. Arrestata dai carabinieri intervenuti sul posto, è stata anch’essa accompagnata in ambulanza al Santa Corona per accertamenti, sotto scorta. Nel tentativo di sedare la rissa, anche un militare sarebbe rimasto ferito, rendendo necessario il ricorso alle cure mediche del nosocomio pietrese.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con le ambulanze della Croce Bianca di Albenga e i carabinieri della Compagnia di Albenga.