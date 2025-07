A Savona pronto a riaprire lo "Scaletto senza Scalini": dal 2 luglio di nuovo mare accessibile alle persone con disabilità

Dal 2 luglio e fino al 7 settembre torna regolarmente attivo a Savona il progetto “Scaletto senza Scalini”, l’iniziativa che consente alle persone con disabilità di accedere al mare in piena sicurezza e autonomia.

A partire da quest’anno, a raccogliere il testimone della gestione sarà la Cooperativa Il Faggio Onlus, subentrata alla Cooperativa Laltromare dopo oltre un decennio di impegno continuativo.

Lo “Scaletto senza Scalini” sarà operativo dal martedì alla domenica presso lo Scaletto dei Pescatori, nella zona delle Fornaci. Il lunedì il servizio resterà chiuso. Si rivolge a persone di ogni età affette da disabilità motorie gravi (come paraplegie o amputazioni), malattie neurodegenerative (SLA, sclerosi multipla), disabilità psichiche anche severe, nonché a malati oncologici e terminali.

Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al numero 377 479 2481, attivo dal martedì alla domenica nella fascia oraria 9:00 – 13:00.

Nato nel giugno 2010 e portato avanti per oltre un decennio, come detto, il progetto ha permesso a oltre 33.000 persone con disabilità di vivere il mare in autonomia e sicurezza, oltre che in maniera libera e dignitosa.