Carcare, controlli della polizia locale sui dehor: fioccano le multe per irregolarità

Una serie di multe elevate dalla polizia locale nei confronti di diverse attività commerciali per presunte irregolarità relative a dehors, sedie e tavolini sta creando malumore tra i commercianti di Carcare. I controlli, effettuati grosso modo nel periodo della festa di San Giovanni, hanno portato a sanzioni che arrivano anche a 180 euro.

Sulla vicenda è intervenuta Confcommercio Savona con una nota firmata da Giuseppe Molinari, vicepresidente e referente per la Val Bormida: "Riteniamo che la strada del dialogo sia sempre la soluzione migliore. Negli ultimi giorni abbiamo raccolto le lamentele dei nostri associati, multati per presunte irregolarità con sanzioni anche elevate. Non chiediamo alcuno sconto, siamo per il rispetto delle regole e della legge, ma chiediamo che queste vengano applicate con buon senso".

"Parliamo di multe che, oltretutto, hanno colpito attività commerciali già duramente provate dall’alluvione di ottobre e dalla recente grandinata del 21 giugno, con conseguenti perdite economiche e danni materiali. Siamo disponibili al confronto, ma chiediamo al sindaco di Carcare un intervento deciso affinché non si continui a penalizzare e punire i commercianti che, con fatica, contribuiscono a rendere vivo il tessuto del paese", aggiunge Molinari.

Dal comando della polizia locale, il comandante Luca Pignone ha dichiarato che si tratta di "normali controlli nell’ambito del Codice della Strada", necessari per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

"Accogliamo l’invito di Confcommercio e chiederemo che sia svolto un approfondimento circa i criteri seguiti nello svolgimento dei controlli della polizia locale in materia e le relative modalità – commentano dall’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri – Le leggi si applicano con professionalità, ragionevolezza e buon senso".