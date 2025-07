Albissola, non solo i bagnini nelle spiagge libere: a presidiare il litorale ritornano i cani di salvataggio

Non solo bagnini sulle spiagge libere ma anche tre membri a quattro zampe della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria.

Da questa mattina ad Albissola Marina, nella spiaggia libera vicino al Monumento al Leoncillo sono ritornati per la sesta stagione consecutiva quindi due assistenti bagnanti più che speciali, i labrador Dark di tre anni e mezzo, Eddie di 10 e Thor poco più di un anno, pronti insieme ai bagnini a salvare chi riscontrerà difficoltà in mare.

Due unità cinofile saranno quindi presenti dalle 9 alle 18 in tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso Ferragosto.

Nel 2022 i due golden retriever Yuma e Max avevano salvato in mare due bambini e il papà. Nel 2023 ad agosto Mokha e nuovamente Max avevano tratto in salvo un uomo che non riusciva più a tornare a riva.

E nel 2023 hanno salvato una ragazza in difficoltà in mare. La giovane si era allontanata con un piccolo salvagente che le era sfuggito dalle mani e non sapendo nuotare, stava rischiando di annegare. Fortunatamente i soccorritori e i lifeguard a quattro zampe l'hanno tratta in salvo. Ad intervenire i soccorritori Paola, Manu e Giovanni con i cani Eddy, Bred e Ginger.

"Il presidente della SICS Costantino Laurenzano con Manuela Tetti soccorritore e i cani Dark, Thor e Eddy.

Anche quest' anno si rinnova la collaborazione tra il comune di Albissola Marina e la Società Italiana Cani Salvataggio per il servizio di assistenza bagnanti nella spiaggia libera del monumento di Leoncillo. Il servizio è erogato gratuitamente dalla SICS e rappresenta per l amministrazione un fiore all occhiello - dice l'assessore al demanio marittimo e spiagge Roberto Bragantini - Una dimostrazione di come umani ed animali possano assieme svolgere un importante servizio pubblico. Un ringraziamento al presidente ed ai soccorritori con i cani che si sottopongono a costanti allenamenti, test ed esami. I più contenti sono i bambini ed i molti curiosi che partecipano festosamente. Concludo ricordando che nel corso degli anni sono stati effettuati più salvataggio alcuni dei quali risolutivi".