Tra vecchi cassonetti pieni e rifiuti a terra parte il conto alla rovescia per la seconda fase del porta a porta nel Ponente cittadino

Tra poco meno di una settimana, il 14 luglio, parte la seconda parte della "rivoluzione dei rifiuti", mentre continuano le critiche per i disagi legati alla gestione dell’avvio del servizio nella parte di Levante, insieme ai cassonetti colmi e ai rifiuti abbandonati a terra.

Che sia la confusione sul nuovo sistema, i metodi di gestione, qualche ritiro dei mastelli che salta, la mancanza di informazioni, o l’inciviltà di qualche cittadino, fatto sta che in alcune zone della città, come Villpiana o Vallora, il panorama è quello dei vecchi cassonetti (che non dovrebbero essere più usati) stracolmi, a cui si aggiungono rifiuti condominiali abbandonati a terra, in una situazione forse mai vista prima in città.

I vecchi cassonetti rimasti nella zona di Levante verranno rimossi entro la settimana; sono rimasti per permettere di far partire in simultanea il servizio e, essendo circa 6.000 in tutta la città, richiedono tempo per essere tolti. Dopo l’avvio nella parte di Ponente, il 14 luglio, e nelle case sparse il 28 luglio, verranno gradualmente eliminati da tutte le zone della città (resteranno per l’estate solo quelli a servizio delle spiagge libere).

Con l’entrata a regime del nuovo sistema scatteranno anche i controlli. Attualmente gli "eco-controllori" sono quattro, mentre altri quattro sono in formazione. Una volta completato l’iter, saranno otto su tutto il territorio cittadino per verificare che i conferimenti del nuovo servizio vengano fatti correttamente, nelle giornate giuste e negli orari stabiliti.

«Gli abbandoni sono certamente evidenti – spiega Stefano Valle – ma anche molto concentrati in una decina di poli al massimo. Ciò denota che la maggior parte dei cittadini del Levante sta facendo bene la raccolta differenziata. Gli abbandoni che rileviamo non sono frutto di più di alcune centinaia di persone, a nostro avviso. Ovviamente il servizio, al momento, risente di questi abbandoni, per i quali le squadre dedicate devono impiegare più ore di lavoro e quindi generano maggiori costi».

A questo proposito, Sea-S dichiara di avere il personale adeguato per garantire il servizio.