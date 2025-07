Tour di Risò: sei itinerari tra risaie, borghi e sapori per scoprire il cuore del vercellese

Con l’arrivo di Risò – Festival Internazionale del Riso, Vercelli si apre al turismo lento e culturale con sei itinerari inediti che attraversano il territorio vercellese e piemontese tra risaie, borghi storici, sapori autentici e storie secolari.

I tour, curati da Somewhere Tour Operator, guidano i visitatori tra paesaggi agricoli mozzafiato, antiche cascine, canali irrigui e piccoli paesi ricchi di identità. Un’occasione per entrare in contatto con l’anima più autentica della pianura padana, dove agricoltura, arte e tradizione convivono in armonia.

Sei esperienze per raccontare un territorio

Vercelli Medievale e Sacra e Vercelli Terra d’Acque esplorano l’eredità culturale e spirituale della città, tra basiliche gotiche, il celebre Vercelli Book e l’importanza dell’acqua nella storia urbana.

Grange, Tenute e Mulini del Vercellese propone un viaggio rurale tra risaie dorate e architetture agricole senza tempo.

La Baraggia Vercellese tra Castelli e Monasteri svela paesaggi selvaggi e luoghi ricchi di fascino storico, tra degustazioni e natura.

Viaggio nel cuore del Vercellese porta alla scoperta di borghi e tradizioni contadine, in un cammino lento tra silenzi e testimonianze locali.

Mosaico di affreschi in Vercellese unisce storia agricola e arte, accompagnando i visitatori nel suggestivo momento del taglio del riso.

Davide Gilardino, presidente della Provincia, e Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, sottolineano come i tour siano un’opportunità per riscoprire e promuovere il patrimonio storico e paesaggistico locale. L’obiettivo è costruire una rete turistica che, anche dopo il festival, continui a valorizzare l’area in chiave culturale e sostenibile. La collaborazione con i Borghi delle Vie d’Acqua, che riunisce 56 comuni tra Vercelli, Torino e Alessandria, ha ampliato il progetto con eventi “RisòFF – Fuori Festival”, tra cui manifestazioni a Pobietto, Asigliano e Rovasenda (13–14 settembre), e una gara podistica da Palazzolo a Trino.

Testimonial d’eccezione è il giornalista Federico Quaranta, che presta voce e volto a sei video promozionali girati tra le risaie, le cascine e i paesaggi vercellesi. Più che spot turistici, veri racconti visivi che parlano di identità, lavoro e bellezza, capaci di coinvolgere tutti i sensi.

Risò è stato promosso con successo nei principali eventi del settore turistico ed enogastronomico, da BIT Milano a Fruit Logistica Berlino e Summer Fancy Food New York. Il Ministero del Turismo ha inserito i tour nel portale ufficiale italia.it, riconoscendone il valore strategico per il Made in Italy.

Come sottolinea Laura Audi, CEO di Somewhere, “oggi i viaggiatori cercano autenticità e profondità. A Vercelli tutto questo si traduce in un’esperienza concreta, tra natura, cultura e sapori”.

I tour sono prenotabili online su festivaldelriso.it e rappresentano un invito, anche per i cittadini del territorio, a riscoprire la propria terra con occhi nuovi.