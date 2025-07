Più di 3 milioni per quattro Comuni e la Provincia: presentati i prossimi interventi finanziati dal Fondo Strategico Regionale nel Savonese

Oltre 3 milioni di euro per cinque interventi tra Comuni ed ente Provincia del savonese, con un focus su interventi di riqualificazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza del territorio.

E' stato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone, insieme ai rappresentanti della Provincia (il vicepresidente Andrea Castellini e la consigliere delegata Franca Giannotta) e al rappresentante dell'Assessorato all'Area di crisi complessa del Savonese Roberto Sasso Del Verme, a presentare a Palazzo Nervi i progetti finanziati con la delibera di Giunta del 12 giugno 2025. Un conteggio che, aggiungendo lo stanziamento già approvato con la prima delibera di marzo pari a 2.496.626 euro, destinati al Comune di Borgio Verezzi per la realizzazione di un nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare e la messa in sicurezza della viabilità circostante, porta l'impegno economico della Regione a 5.751.113,31 euro complessivi.

Nello specifico, in sintesi, a Borghetto Santo Spirito andranno 1.378.430 euro per la prosecuzione della pista ciclopedonale da via Giardini a corso Raffaello, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di circa 153mila euro. A Pietra Ligure sono stati destinati 280.250 euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali di via Battisti e via Ghirardi, con un contributo locale di 14.750 euro.

Tovo San Giacomo riceverà 103.400 euro per il ripristino del muro di sostegno di via Briffi, mentre ad Albisola Superiore arriveranno 946.155 euro per il rifacimento della pavimentazione di via della Rovere e largo Nicolò Gavotti. Infine, alla Provincia di Savona sono stati assegnati 546.250 euro per interventi di messa in sicurezza sulle principali arterie della Val Bormida: Sp29, Sp28bis, Sp51, Sp15, Sp16 e Sp5.

In tutti gli interventi sopraelencati, gli enti locali beneficiari sono soggetti attuatori delle opere e contribuiscono con un cofinanziamento minimo del 5% del valore dell’intervento.

“Si tratta di opere attese da tempo dal territorio, che consentiranno di risolvere alcune criticità legate alla sicurezza e alla viabilità e anche di potenziare il sistema della mobilità sostenibile” spiega l’assessore Giampedrone ricordando come “tutti gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno”.

Parlando di mobilità e strategia l'esempio citato è quello di Borghetto Santo Spirito verrà realizzata la prosecuzione della pista ciclopedonale fino al confine con Toirano, “in una logica perfettamente coerente con l’impegno che Regione sta portando avanti direttamente per il Lotto Prioritario della Ciclovia Tirrenica, di cui siamo soggetto attuatore”. Altri interventi ad Albisola Superiore, Pietra Ligure e in Val Bormida, “dove Regione, come già accaduto in passato, interviene a supporto degli enti locali per il rifacimento, consolidamento e messa in sicurezza di importanti arterie della viabilità secondaria, provinciale o comunale, svolgendo un ruolo fondamentale per garantire le indispensabili manutenzioni”.

“Si tratta di risorse fondamentali per una delle funzioni primarie dell’ente: la gestione e la manutenzione delle strade provinciali - ha fatto sapere il presidente della Provincia, Olivieri -. Con quasi 800 chilometri di rete viaria, tra pavimentazioni, asfaltature, barriere di sicurezza e guardrail, garantire standard adeguati è un compito complesso ma essenziale. Questi fondi ci permettono di proseguire nel percorso di efficientamento e messa in sicurezza delle infrastrutture, rendendole sempre più funzionali, moderne e coerenti con la vocazione turistica e la bellezza del nostro territorio”.

“Prosegue l’impegno della Regione Liguria nel sostenere i territori attraverso strumenti concreti come il Fondo Strategico” ha dichiarato al termine della conferenza il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, presente anch'egli a Palazzo Nervi, sottolineando come “questi finanziamenti rappresentino una leva fondamentale per migliorare le infrastrutture locali e la qualità della vita dei cittadini, favorendo al contempo una visione moderna e sostenibile dello sviluppo urbano e territoriale”.

GLI INTERVENTI NEL DETTAGLIO