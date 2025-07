Savona, navetta serale tra Campus, Piazza del Popolo e Darsena: un nuovo servizio per studenti e residenti

A partire da domani, giovedì 10 luglio, sarà attivo un servizio di navette sperimentali a chiamata che collegherà nella fascia serale il Campus Universitario di Legino con la Darsena, passando dal parcheggio di piazza del Popolo. Il collegamento sarà sperimentale fino a giovedì 31 luglio.

Il servizio nasce nell'ambito del progetto di revisione delle linee in corso che Comune e Tpl stanno sviluppando parallelamente al Pums ed è stato messo a punto da Comune, Tpl e Campus Universitario ed è frutto di incontri con il neonato Comitato di Quartiere di Legino e con gli studenti universitaricon l’obiettivo di offrire una nuova opportunità di mobilità sostenibile pensata per diverse esigenze della cittadinanza.

Il collegamento sarà attivo nei giorni feriali (dal lunedì al sabato), dalle ore 19.30 alle 24 e potrà essere prenotato tramite l’app EasyBusTPL, con un anticipo minimo di 20 minuti e massimo di 72 ore. Il servizio verrà effettuato con minibus elettrici da 20 posti, garantendo un trasporto ecologico e a basso impatto.

Il percorso collega tre punti principali: il Campus Universitario, il parcheggio di piazza del Popolo e la Darsena, ma prevede anche la possibilità di fermate a chiamata anche in via Cadorna, via Stalingrado, via Pirandello, stazione ferroviaria, via don Minzoni, via XX Settembre, corso Mazzini, via Gramsci, via Paleocapa.

Il servizio risponde a tre principali esigenze: favorire la mobilità serale degli studenti del Campus, rendendo più accessibile la città anche in orari meno serviti dal trasporto pubblico tradizionale; offrire ai residenti di Legino un collegamento serale comodo e diretto verso il centro e la zona mare, anche in considerazione delle varie iniziative estive, come il 'Savona Downtown Music Festival'; agevolare i clienti dei locali della Darsena, che potranno lasciare l’auto in piazza del Popolo e raggiungere la zona della movida comodamente in navetta, contribuendo a ridurre la pressione del traffico e del parcheggio in quell’area.

Il biglietto ha un costo di 3 euro da pagare via app per completare la prenotazione, il prezzo corrispondente alla tariffa di un biglietto urbano ordinario acquistato a bordo.

"Questa sperimentazione – dichiara l'assessore alla Mobilità Ilaria Becco – va nella direzione di una mobilità più sostenibile, più flessibile e più vicina alle esigenze concrete dei cittadini, degli studenti e di chi vive la nostra città anche nelle ore serali. Un servizio che connette il Campus e il tessuto residenziale della zona di Legino alla Darsena, fornendo contestualmente anche un servizio tra il parcheggio di piazza del Popolo e gli esercizi pubblici della zona del porto. Il servizio risponde a esigenze emerse in diverse occasioni di confronto con il Campus e i titolari dei locali della Darsena".

"Tpl Linea crede fortemente in un’innovazione che coniughi sostenibilità, tecnologia e ascolto del territorio. Questa sperimentazione è un esempio concreto di trasporto pubblico flessibile ed efficiente. Ci auguriamo una buona risposta da parte dell’utenza, elemento fondamentale per valutare una possibile estensione del servizio", commenta il presidente Vincenzo Franceri.

"Questo servizio rappresenta un primo esempio di messa a terra concreta delle nuove progettualità che stiamo sviluppando come TPL – aggiunge Giampaolo Rossi, Direttore Generale di Tpl Linea –. Abbiamo lavorato per rendere operativo in tempi rapidi un servizio flessibile e mirato, in grado di rispondere ad abitudini ed esigenze specifiche di studenti, residenti e frequentatori della Darsena. È un modello replicabile anche in altri contesti urbani della provincia e si inserisce in un percorso più ampio di rinnovamento dell’offerta, che punta su digitalizzazione, sostenibilità e prossimità al territorio".

Il prof Marco Testa, direttore del Campus, ha espresso un sentito apprezzamento per questa iniziativa che ha definito "un primo importante passo verso l'ottimizzazione dei collegamenti tra Università e città, in un'ottica di sostenibilità, indispensabile per avvicinare chi risiede nel Campus alla vita culturale e alla movida".

Per informazioni è disponibile il numero verde Tpl Linea 800 808 712.