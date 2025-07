Varazze, sopralluogo nell'ex Boselli Alberti: il Comune chiede alla Provincia una riconversione per le associazioni sportive

Valutare una possibile riconversione a beneficio delle Associazioni Sportive del territorio.

Questa la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Varazze alla Provincia, in un sopralluogo che si è svolto ieri nel fabbricato che un tempo ospitava una parte dell’Istituto “Boselli-Alberti” in via Don Bosco.

All’incontro hanno preso parte il Vicepresidente della Provincia di Savona, Andrea Castellini e il Vicesindaco di Varazze, Filippo Piacentini, affiancati dai rispettivi uffici tecnici.

"L’intento condiviso è quello di restituire nuova vitalità a spazi che, se adeguatamente riqualificati, potrebbero divenire un punto di riferimento stabile per la pratica sportiva, fruibile durante tutto l’anno — sia nei mesi estivi che in quelli invernali — da parte di realtà atletiche in continua crescita" precisano da Palazzo Nervi.

Durante il sopralluogo è emersa la necessità di un intervento strutturato di messa in sicurezza, sia per la palestra interna che per le aree esterne, con lo scopo di poter offrire un ambiente sicuro, accogliente e funzionale allo svolgimento delle attività.