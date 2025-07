Ceriale, Marabello (Movimento Indipendenza): "Piazza della Vittoria trasformata in cantiere per gli eventi estivi, nell'indifferenza della Giunta"

"Nonostante le nostre numerose segnalazioni l'Amministrazione comunale di Ceriale continua a fare scempio di Piazza della Vittoria (e di conseguenza del Monumento ai Caduti) trasformata in cantiere per l'allestimento degli eventi estivi a pagamento organizzati dall'Assessorato alle manifestazioni". Lo dice, in una nota, Fabrizio Marabello, membro della Direzione Nazionale nonché Coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza.

"Questa grave situazione, oltre a danneggiare l'immagine e il decoro del centro storico, sta creando notevole disagio e malumori fra i titolari dei pubblici esercizi, i commercianti e i cittadini - afferma - È opportuno precisare che non siamo mai stati contrari agli spettacoli estivi, ma c'è un limite a tutto".

"In primis è inconcepibile utilizzare le aiuole pubbliche della piazza come deposito di tabelloni, paratie e basamenti in cemento soprattutto se questo materiale è posizionato nell'area di rispetto dove sorge il Monumento ai Caduti - continua - Tale comportamento dell'Amministrazione comunale e degli organizzatori dimostra ancora una volta noncuranza e insensibilità per i nostri morti caduti in guerra che devono essere ricordati sempre e non soltanto il 4 Novembre con le passerelle istituzionali. Non è altresì possibile paralizzare un'intera piazza in piena stagione estiva fin dalle prime ore del mattino per allestire eventi a pagamento. Questo tipo di manifestazioni dovrebbero essere proposte in aree più adatte a livello logistico come ad esempio Piazza Eroi Cerialesi".

"Ricordiamo all'assessore alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno che egli percepisce dalla comunità cerialese uno stipendio netto di € 1.700 (il sindaco € 4.000 e il vice sindaco € 1.800) per apportare delle migliorie al paese e non per creare disastri - prosegue - Ciò vale per tutti i membri della Giunta, sindaco in testa, i quali non adottano provvedimenti in merito rendendosi complici del degrado che ormai si è creato a Ceriale grazie anche alla loro totale incompetenza".

"Chiediamo all'assessore Calcagno se è a conoscenza del sopralluogo che fece il sindaco Marinella Fasano (a suo dire) con il Comandante della Polizia Locale presso il Monumento per trovare soluzioni a tutela del mausoleo. Forse anch'egli teme la revoca delle deleghe come è accaduto ai consiglieri comunali Marcello Stefanì e Nadia Ligustro?". Si domanda il rappresentante del Movimento Indipendenza.

"Le recenti spaccature all'interno della maggioranza consiliare non sono altro che la conferma del fallimento di questa Amministrazioni comunale che cittadini, operatori commerciali non gradiscono più" chiosa Marabello.