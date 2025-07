Problema viabilità ad Albisola, il Sindaco risponde per le rime alla minoranza: "Vogliono insegnare e dare gli ordini a tutti"

"Il tutto e subito è sempre loro espressione, vogliono insegnare e dare gli ordini a tutti, ma quello che fa il Sindaco è sotto gli occhi di tutti".

È scontro tra il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e la minoranza comunale dopo che lunedì scorso hanno presentato in consiglio comunale una mozione che conteneva proposte per il miglioramento della viabilità e soprattutto della sicurezza stradale di Corso Mazzini.

Le proposte consideravano la possibilità di avviare uno studio tecnico per valutare la fattibilità dell'installazione di attraversamenti pedonali rialzati in punti strategici del Corso, tenendo conto delle pratiche adottate nei comuni limitrofi come Quiliano e Loano, di introdurre un limite di velocità di 30 km/h non solo lungo il corso, ma anche in altre vie limitrofe ai centri storici dei quartieri presenti nel territorio albisolese - avevano spiegato dal gruppo di opposizione Uniti per Albisola, sottolineando poi la necessità "di coinvolgere attivamente la cittadinanza in un processo partecipativo per raccogliere suggerimenti e osservazioni sulle misure proposte, garantendo incisività e di reperire le risorse necessarie, anche attraverso finanziamenti, per la realizzazione dell'intervento di rifacimento del manto stradale di Corso Mazzini e delle vie limitrofe, ormai compromesso per il continuo traffico pesante che attanaglia la nostra cittadina".

Non erano mancati poi gli attacchi al sindaco per le sue risposte nel parlamentino albisolese.

"Travisano le situazioni, io ho detto che loro rinnovano costantemente sempre le stesse richieste per le quali l'amministrazione sta lavorando da tempo" ha puntualizzato il primo cittadino albisolese.

"Avevamo colloquiato con un'azienda e avevamo chiesto supporto mandando documentazioni sul quale stanno lavorando e questo è un modo operativo per capire cosa si puo fare - ha continuato Garbarini -

La partecipazione dei cittadini si può fare ma nella manifestazione del Pd di 20 giorni fa sull'Aurelia Bis con la moderazione di Serena Cello di cattivo gusto, hanno riempito la sala ma non hanno prodotto niente. L'unica cosa che farà sì che Albisola diventi una località turistica senza traffico sarà la fine del cantiere dell'Aurelia e il ribaltamento del casello, come ripeto da tempo".

"Fanno della mala informazione che non fa bene a nessuno. Solo per criticare quello che fanno gli altri quando loro non fanno niente - conclude il Sindaco - Continuano sempre a dirmi le stesse cose".