Sbalzato di notte fuori dall'auto finisce a 30 metri di distanza: salvato dopo 10 ore grazie alla chiamata di un passante

Era uscito fuori strada con la sua auto dalle 4 di questa notte e solo grazie ad un passante è stato evitato il peggio anche se purtroppo versa ancora in pericolo di vita.

L'uomo, classe 1948, è stato tratto in salvo dopo più di dieci ore in uno stato di ipotermia dopo essere stato sbalzato fuori dalla sua macchina e aver compiuto un volo di 30 metri.

La persona che si è accorta del mezzo finito fuori dalla sede stradale per 5 metri ha immediatamente chiamato intorno alle 14.30 i soccorsi che si sono quindi recati a San Bartolomeo al Bosco.

All’arrivo sul posto però il 77enne non era all’interno del veicolo ed era stato individuato in un corso d’acqua.

Il caposquadra aveva richiesto l’autoscala per il recupero della persona tramite barella sospendibile a causa della zona impervia ed era stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero “Drago”.

L’auto uscita di strada si era fermata su alcuni rami in posizione instabile e successivamente è stata messa in sicurezza, assicurandola al camion dei vigili del fuoco tramite braghe e verricello per impedirne lo scivolamento.