Mioglia, spreco d'acqua sul territorio: ordinanza di divieto del sindaco di innaffiare orti, pulire auto e riempire piscine

Anche il sindaco di Mioglia Giovanni Borreani come il collega di Sassello Gian Marco Scasso ha firmato un'ordinanza anti spreco idrico.

La decisione del primo cittadino è stata presa vista l'evoluzione climatica caratterizzata da ondate di calore ricorrenti, con rischio di giungere nel medio periodo ad un abbassamento delle falde che alimentano l'acquedotto comunale e che la stessa problematica legata al clima potrebbe indurre all'improprio utilizzo delle acque provenienti dal civico acquedotto per l'irrigazione di orti e giardini oltre che per il riempimento di piscine, ed altri usi non potabili;



E' stato vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di giardini, orti e campi, il lavaggio delle autovetture e il riempimento delle piscine.

È consentito l'uso potabile domestico con esclusione di qualsiasi altro utilizzo.

Per quanto riguarda le piscine il riempimento non dovrà essere eseguito con acqua proveniente dall'acquedotto civico. In caso di controlli potrà essere richiesta la presentazione della fattura di acquisto dell'acqua.