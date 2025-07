Nuovi bidoncini dei rifiuti sulla spiaggia libera, ma c’è preoccupazione per il rischio mareggiate

Sulla spiaggia libera di Savona sono comparsi nei giorni scorsi nuovi bidoncini colorati per la raccolta differenziata, posizionati da Sea-S, la società partecipata che gestisce i servizi ambientali in città.

Il posizionamento rientra nel nuovo sistema di raccolta per migliorare la differenziata spinta, ma non mancano le perplessità, soprattutto in merito alla resistenza e alla collocazione di questi contenitori su una spiaggia, quella di via Nizza, soggetta a forti mareggiate. Insomma, c’è la preoccupazione che, con fenomeni meteo estremi come quelli degli ultimi anni, il mare si porti via i bidoncini (insieme all’impalcato della nuova passeggiata a mare).

I bidoni, suddivisi per tipologia di rifiuto – plastica, carta, organico e secco residuo – sono fissati su supporti azzurri direttamente piantati nella sabbia. Un sistema che, almeno visivamente, dovrebbe garantire ordine e accessibilità.

Ma sono molti i dubbi sulla tenuta in caso di mareggiata che potrebbe travolgersi e trascinarli in mare.