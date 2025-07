Speleologo schiacciato da un masso in una grotta a Ormea: fondamentale l'ausilio dei soccorritori liguri

C’è anche molta Liguria nell’operazione di soccorso speleologico, conclusasi con successo, all’Abisso Paperino di Ormea, nella Val Tanaro, dove uno speleologo è rimasto ferito in seguito alla caduta di un masso nella giornata di ieri (domenica 20 luglio, ndr).

Circa mezz’ora dopo l’ingresso di un gruppo di speleologi in grotta, una roccia staccatasi dall’alto ha colpito l'uomo mentre questo si trovava alla base di un pozzo, a circa 40 metri di profondità. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e, nel primo pomeriggio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto l’ingresso della cavità, situato a quota 1870 metri, ed effettuato l’accesso in grotta.

Tra i cinquanta tecnici speleo specializzati del Soccorso alpino, ben quattordici erano partiti dalla Liguria mettendosi subito a disposizione. Quello ligure è stato il gruppo più numeroso a livello regionale.

L’estrazione del ferito ha richiesto complesse operazioni di disostruzione in più tratti del percorso sotterraneo. I tecnici, opportunamente formati, hanno impiegato microcariche esplosive per allargare tre strettoie particolarmente impegnative che rendevano impossibile il passaggio dell’infortunato. Per superare questi tratti, il ferito è stato immobilizzato con un dispositivo Ked, che consente la protezione della colonna vertebrale in spazi estremamente ristretti.

Il trasporto verso l’uscita ha richiesto il superamento di due pozzi verticali di circa 15 metri ciascuno, due meandri stretti e una strettoia particolarmente complessa. Una volta fuori dalla grotta, lo speleologo è stato nuovamente valutato dai sanitari e immediatamente trasferito in ospedale.

«Quando è scattato l’allarme c’è stata fin da subito una grande disponibilità da parte di tutti i tecnici specializzati in tecniche di recupero speleologico – dice Gianmarco De Astis, Delegato della XIII Delegazione Speleologica Liguria del Soccorso alpino -. L’intervento è andato bene. Si tratta di attività complesse che possono prendere una direzione differente a seconda delle condizioni del paziente. Queste inizialmente sembravano molto serie, ma con il passare delle ore sono andate in miglioramento. Questo ci ha senza dubbio agevolato accorciando i tempi di intervento sempre rimanendo nell’ambito di operazioni molto complesse».