Bloccati in ascensore ad Alassio, paura per due ipovedenti: intervento dei vigili del fuoco

Apprensione ad Alassio, in via Roma, dove due persone ipovedenti sono rimaste bloccate all’interno di un ascensore. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio grazie alla prontezza della coppia, che è riuscita a lanciare l’allarme ai Vigili del Fuoco, e alla collaborazione di Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio, che ha intercettato le loro richieste d’aiuto mentre rincasava.

Udito il richiamo provenire dalla cabina, Agostini ha immediatamente compreso la situazione e ha cercato di intervenire: ha chiamato il manutentore, tentato di aprire le porte e, soprattutto, è rimasto accanto all’ascensore, confortando le due persone in difficoltà. “Sono stati calmi e collaborativi – racconta – ma è chiaro che il rischio di panico era concreto”.

Poco dopo è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Albenga, che ha sbloccato l’ascensore in pochi istanti. Subito dopo, i tecnici dell’impianto hanno provveduto a ripristinarne il funzionamento.

L’episodio si è concluso con il sorriso, ma ha sollevato un’importante riflessione: il pulsante d’emergenza, posizionato tra gli altri comandi, non è facilmente individuabile da persone con disabilità visiva. «Forse – conclude Agostini – andrebbe ripensato, per essere più accessibile a tutti».