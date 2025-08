Furti in serie a Savona: nel mirino sempre lo stesso modello di scooter

Tre furti dello stesso scooter in un giorno.

A Savona c'è un ladro o più di uno, specializzati proprio nella razzia dello stesso modello, il Kymko Agility.

Ma non si tratterebbe di un caso isolato, infatti sono molteplici le segnalazioni e le denunce formalizzate da molti motociclisti che avrebbero subito il furto del mezzo a due ruote nei mesi scorsi.

Uno degli scooter rubato nella notte scorsa è stato poi ritrovato abbandonato a Cadibona. Un altro rintracciato dallo stesso proprietario.

E non sarebbe la prima volta. Tanto da far ipotizzare che a rubarli sia un gruppo di giovani che annoiati li usano per qualche ora e poi li abbandonano.