Savona, auto fuori strada in Via Nazionale Piemonte: soccorsi mobilitati

Alle ore 16:30 odierne, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona è intervenuta per un incidente stradale avvenuto in Via Nazionale Piemonte, nel territorio comunale di Savona.

L’evento ha coinvolto un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. A bordo del veicolo si trovavano due persone, entrambe rimaste illese.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo, collaborando con il personale sanitario del 118 e con le Forze dell’Ordine presenti sul posto per i rilievi del caso.