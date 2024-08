Altare, Briano contro Scotti: "Parla sempre male del paese, ma cosa ha fatto di concreto?"

Ad Altare si infiamma il dibattito politico tra il sindaco Roberto Briano e la consigliera comunale Rita Scotti. In un acceso intervento, il primo cittadino ha replicato alle critiche ricevute dalla Scotti, ribadendo l'impegno della sua amministrazione e invitando la consigliera a contribuire in maniera più concreta, anziché limitarsi a critiche sui social media.

"Un sindaco si deve occupare del proprio territorio, ma anche trasversalmente dei problemi provinciali. Non si può guardare solamente al proprio orticello perché prima o poi finisce", ha dichiarato Briano, sottolineando la necessità di un approccio più ampio e inclusivo nella gestione delle problematiche del territorio.

Rispondendo alle accuse della Scotti sulla mancanza di eventi estivi, Briano ha precisato: "Dice cose non veritiere. Ci sono stati, sia quelli organizzati dal comune che dalle associazioni con cui collaboriamo. Forse la consigliera non li ha visti, poiché non ricordo di averla vista partecipare. Anche riguardo alla questione dello Zeronovanta: era nell'elenco dei volontari, però sembra che abbia fatto poco".

Il sindaco ha anche affrontato la questione del mercato settimanale, riconoscendo le difficoltà, ma spiegando che si tratta di un problema comune a molti comuni: "Forse lei non lo sa perché guarda solamente il suo orticello".

Briano ha inoltre difeso l'operato dell'amministrazione comunale in merito ai lavori sull'ex Savam e la chiusura della strada: "Stiamo lavorando per risolvere le problematiche. Abbiamo avuto degli intoppi, ma a breve verrà riaperta".

Il sindaco non ha risparmiato critiche alla Scotti per la sua attività politica: "Nell'ultimo anno e mezzo ha fatto tantissime proposte, coinvolgendo anche i consiglieri regionali, ma stringi e stringi, non ha fatto niente di concreto. È brava a scrivere sui social e a buttare benzina sul fuoco, scordandosi sempre una parte".

Il primo cittadino Briano ha poi toccato il tema della sicurezza e del degrado urbano: "È vero, ci sono alcuni problemi, ma le forze dell'ordine sono presenti e abbiamo la polizia locale che cercheremo di implementare. Nell'ultimo periodo il mercato immobiliare si è mosso grazie all'acquisto di alcuni alloggi da parte di persone non liguri, in particolare lombardi, come seconde case".

Nel suo intervento, Briano ha voluto lanciare un appello alla Scotti, invitandola a essere più costruttiva: "Un consigliere comunale che dice che è tutto brutto fa una cattiva pubblicità e denigra il proprio paese. Questo non va bene. Io amo il mio territorio e cerco di fare il massimo. Basta denigrare, che si metta in campo e faccia qualcosa di concreto per il paese".

"Noi ci abbiamo sempre messo la faccia. Abbiamo fatto degli errori, ma non ci siamo mai tirati indietro. Ciò che abbiamo realizzato, togliendo un quarto del bilancio destinato alla messa in sicurezza dell'ex Savam e senza aumentare le tasse, dimostra una buona amministrazione", conclude il sindaco.