Ajde Zora in concerto a Noli: un viaggio travolgente nella musica gitana dei Balcani

Il 25 luglio, alle ore 21.00, la splendida cornice di piazza Chiappella a Noli ospiterà un evento musicale gratuito davvero imperdibile: il concerto dell’ensemble Ajde Zora, protagonista della 31ª edizione della rassegna Musica nei Castelli di Liguria.

Sarà una serata all’insegna dei suoni e dei ritmi travolgenti della musica gitana dei Balcani, proposta con passione e autenticità da un gruppo che da anni si dedica alla riscoperta e alla valorizzazione di questo ricchissimo patrimonio musicale. Alla guida di Ajde Zora c’è la cantante serba Milica Polignano, che con la sua voce intensa e profonda saprà trasportare il pubblico in un viaggio emotivo tra le tradizioni dell’Europa dell’Est.

L’ensemble, formato da musicisti italiani di grande esperienza e sensibilità, ha calcato numerosi palcoscenici in Italia e all’estero, partecipando anche a importanti festival internazionali come il “Pannonica Festival” in Polonia. Ogni loro esibizione è un’esplosione di energia e passione: il repertorio, radicato nelle antiche tradizioni gitane, si fonde con arrangiamenti contemporanei, dando vita a uno spettacolo che coinvolge, emoziona e invita a ballare.

La formazione è composta da: Milica Polignano alla voce, Giulio Gavardi alla chitarra, saz e sax alto, Micol Tosatti al violino, Giorgio Marinaro al basso, Francesco Prearo alla batteria e percussioni e Francesco Mattarello alla fisarmonica. Insieme danno vita a un’espressione musicale intensa e colorata, capace di attraversare confini geografici e culturali, arrivando dritta al cuore.