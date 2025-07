Incidente durante le lezioni di vela a Ceriale: soccorsi mobilitati

Questa mattina, presso il circolo nautico di Ceriale, si è verificato un incidente che ha coinvolto alcune imbarcazioni della scuola di vela e alcune persone presenti sulla spiaggia.

La giornata era iniziata con condizioni meteo favorevoli e regolari lezioni in corso, ma un improvviso peggioramento del mare e del vento ha complicato le operazioni in acqua. Alcune barche a vela, trascinate al largo dal vento e dalle onde, hanno messo in difficoltà il personale della scuola durante i tentativi di recupero.

La situazione è peggiorata quando una delle imbarcazioni, con due bambini a bordo, è stata colpita lateralmente da un’onda e sospinta con forza sulla spiaggia, all’altezza dei Bagni San Sebastiano. Nel tentativo di aiutare i piccoli a scendere in sicurezza, due adulti sono stati accidentalmente investiti dalla barca in movimento, riportando lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti prontamente i tre assistenti bagnanti della spiaggia. Il personale medico è arrivato poco dopo per prestare le prime cure, e nessuno dei coinvolti risulta in gravi condizioni.