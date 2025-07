L’assessore regionale Marco Scajola al Consiglio nazionale di Forza Italia

Si è svolto a Roma il Consiglio nazionale di Forza Italia al quale era presente l’assessore della Regione Liguria Marco Scajola.



Al centro del vertice il documento politico, approvato all’unanimità, nel quale per la prima volta saranno previsti i congressi per eleggere in ogni regione il segretario locale che verrà quindi eletto dalla base.



Molto applaudito l’intervento del segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani che ha voluto ribadire l’importanza dell’attività di Forza Italia sui territori e l’obiettivo di raggiungere il 20% di consenso a livello nazionale. In diversi passaggi ha sottolineato quanto sia importante il lavorare uniti mettendo al centro meritocrazia e competenze.



"Un importante momento di confronto - afferma l’assessore regionale Marco Scajola -. Forza Italia vuole sempre più organizzarsi per essere presente sui territori aprendosi agli amministratori locali ed essere un riferimento per tutto il mondo moderato. Ringrazio Antonio Tajani per aver inoltre voluto inserire all’interno del consiglio nazionale la presenza degli assessori regionali di Forza Italia come membri effettivi e non più come ospiti. Queste figure potranno dare un contributo utile al partito essendo presenti in tutti i territori, eletti con le preferenze e vicini al sentire della gente".