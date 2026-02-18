Agenzia del trasporto regionale e locale, la giunta Bucci vara le linee guida

La Giunta regionale approva le linee guida per la costituzione dell'Agenzia Regionale per il trasporto regionale e locale terrestre e marittimo, dopo l'approvazione lo scorso dicembre in Consiglio regionale della creazione del nuovo soggetto.

L’Agenzia nascerà in forma di Società per azioni, con un capitale iniziale di 50 mila euro, interamente pubblico. A costituirla sarà FILSE S.p.A., la finanziaria di Regione Liguria. In una seconda fase potranno entrare anche Province ed enti locali, che diventeranno soci sottoscrivendo quote proporzionali al capitale.

Le azioni non potranno essere cedute a soggetti privati, la società resterà a totale controllo pubblico e opererà secondo il modello dell’“in house providing”, cioè come braccio operativo degli enti soci.

La struttura organizzativa prevede un’Assemblea dei soci, un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di cinque membri (con rappresentanza dei territori provinciali), un Presidente, un Direttore con responsabilità gestionale, un Collegio sindacale e un organo di revisione dei conti.

I componenti dell’Assemblea e del Cda svolgeranno l’incarico a titolo gratuito. Il personale necessario sarà messo a disposizione dagli enti soci tramite distacco o comando, senza prevedere nuovi costi per il sistema pubblico.

La Regione Liguria, attraverso FILSE S.p.A., e gli eventuali altri enti che entreranno come soci eserciteranno sull'Agenzia il controllo analogo, sia finanziario sia gestionale.

Tra le competenze dell’Agenzia rientreranno la programmazione, l’affidamento e il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. L’Assemblea dovrà autorizzare atti fondamentali come il piano industriale, il piano degli investimenti e le procedure di affidamento dei servizi.

È inoltre previsto un Comitato di Presidenza, composto dal presidente della Regione, dai presidenti delle Province liguri, dal sindaco della Città metropolitana di Genova e dai rispettivi assessori ai trasporti, con il compito di definire gli indirizzi strategici del settore.

Con l’approvazione delle linee guida, la Regione avvia ora la fase di concertazione politica per verificare la disponibilità degli altri enti a partecipare alla nuova società. A FILSE è invece stato affidato il compito di predisporre la proposta tecnica per lo statuto, i regolamenti e l’assetto organizzativo definitivo per rendere l'agenzia operativa.