Ausiliari del traffico troppo "rigidi", Tpl Linea: "Si opera nel rispetto delle norme e delle indicazioni ricevute dal Comune"

Da qualche settimana sono all'opera gli ausiliari del traffico di Tpl Linea che, a Savona città, controllano che le auto nei parcheggi abbiano il tagliando di pagamento. Ma secondo alcuni cittadini, che si sono rivolti al consigliere comunale Santi, sarebbero troppo rigidi e per niente concilianti. Tpl replica alle parole di Santi.

"Prendiamo atto delle osservazioni espresse dal consigliere Pietro Santi e riteniamo utile cogliere questa occasione per favorire un confronto costruttivo e basato su elementi concreti - afferma Tpl - Desideriamo ribadire che l’attività di gestione della sosta sul territorio della città di Savona viene svolta nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni ricevute dal Comune con l’obiettivo di garantire equità, rotazione dei posti auto e corretta fruizione degli spazi pubblici. Gli ausiliari del traffico operano seguendo procedure definite e non con finalità sanzionatorie indiscriminate".

"Sensibilizzeremo sicuramente a tal riguardo - aggiunge l'azienda - Siamo consapevoli dell’importanza del buon senso operativo e della necessità di mantenere un rapporto di fiducia con i cittadini: per questo motivo l’azienda si dichiara pienamente disponibile a incontrare il consigliere Santi invitandolo sul campo così da poter osservare le modalità operative, i vincoli normativi e margini di discrezionalità effettivamente esistenti. Il dialogo e la trasparenza restano per noi strumenti fondamentali" concludono.