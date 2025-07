Problema sicurezza nell'Oltreletimbro, esasperati i commercianti. Assessore Pasquali: "Ci sarà maggiore attenzione con il presidio del territorio"

Un incontro acceso durato più di due ore e mezza quello che si é svolto tra i commercianti del quartiere dell'OltreLetimbro con gli assessori Barbara Pasquali, Riccardo Viaggi e la vicesindaco Elisa Di Padova e il comandante della polizia locale Igor Aloi e la vice comandante Francesca Ferba.

Gli esercenti e i residenti soprattutto di Santa Rita, Corso Tardy & Benech e vie limitrofe lamentano da tempo una situazione di degrado tra furti, danneggiamenti, vagabondaggio e sporcizia.

L'area più attenzionata e soggetta a problematiche è quella che riguarda Piazza Maestri dell'Artigianato. Più di una volta nell'occhio del ciclone per la presenza di clochard e ubriachi. Così come le panchine davanti alla chiesa.

"Risposte purtroppo non ce ne sono state, sapevamo che non ci sarebbero state soluzioni immediate ma c'è stato suggerito a turno di occupare le panchine di Piazza Maestri. Siamo rimasti a bocca aperta. La situazione è problematica" dice la titolare di Franca Acconciature di Corso Tardy&Benech.

"Noi dobbiamo poter lavorare in sicurezza e nel decoro. Non basta togliere delle panchine o dirci della vigilanza privata. Per non parlare dell'erba alta in molte vie" il commento della Salumeria Parma 1 di via Collodi.

"Capisco la situazione perché ci sono stati episodi di microcriminalità, bisogna vedere cosa si può fare e cosa non si può fare. È corretto e giusto fare denunce e in questo modo ci sarà attenzione maggiore così come facendo passaggi ulteriori di presidio del territorio - ha detto l'assessore alla sicurezza Barbara Pasquali - È una zona vicina alla stazione con l'arrivo di persone dal basso Piemonte con problemi di marginalità sociale e abbiamo detto che si può valutare sinergie con gli assessori piemontesi".