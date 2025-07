Autisti e tempi di attesa per carico e scarico, i sindacati: "Subito una parte dell’indennizzo economico anche ai lavoratori coinvolti"

I rimborsi previsti per le aziende dell’autotrasporto per i lunghi tempi di attesa di carico e scarico merci, dovranno essere ridistribuiti anche tra gli autisti dipendenti. Questo è ciò che chiedono a gran voce le segreterie regionali di Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti alle imprese e alle associazioni di categoria. Con la Legge di conversione 105/2025 del Decreto-legge 73/2025 vengono introdotte importanti novità sul tema dei tempi di attesa per il carico e lo scarico nelle attività di autotrasporto.

Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti della Liguria accolgono positivamente l’abbassamento della franchigia per poter effettuare le operazioni di carico e scarico. Con le novità si passa da 120 a 90 minuti. L’attesa comprende anche i periodi dovuti all’inattività del committente/caricatore/destinatario della merce, e l’inserimento di un indennizzo di 100 euro per ogni ora di ritardo. Questo importo deve essere corrisposto da committente e caricatore all’azienda di trasporto. L’importo di 100 euro è dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto.

"Considerando i risvolti positivi in termini economici per le aziende di autotrasporto, chiediamo che parte dei ristori venga ridistribuita anche agli autisti dipendenti coinvolti. In questo modo verranno eliminati di fatto anche i tempi di attesa gratis per i lavoratori che, ogni giorno, con impegno, pazienza e disagio permettono la circolazione delle merci. Ricordiamo che quello dell’autotrasporto è un settore che, ancora oggi, non riconosce e non soddisfa gli addetti in tema di: retribuzione, parte previdenziale e dignità della mansione di autista – spiegano Marco Gallo e Leonardo Cafuoti Filt Cgil, Mirko Filippi e Francesco Buttiglieri Fit Cisl e Giovanni Ciaccio e Simone Angius Uiltrasporti Uil - Auspichiamo l’accoglimento della nostra richiesta da parte delle Associazioni di categoria proprio in sede di rinnovo degli accordi di forfettizzazione sugli straordinari e sulle trasferte".

Un altro passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore. "Azione necessaria anche per rendere maggiormente attrattiva una professione importante che, purtroppo, offre pochi benefici rispetto all’impegno richiesto", chiudono i sindacalisti.