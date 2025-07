Savona, l'appello dell’Associazione culturale islamica al sindaco: "Un segno visibile per le vittime innocenti di Gaza"

"Spettabile Sindaco, come lei sa, cerco di essere un cittadino attivo nella nostra comunità ma non posso rimanere indifferente davanti alle tragedie di altre comunità anche se lontane. Ogni giorno assistiamo con orrore alla situazione drammatica che colpisce la popolazione civile di Gaza: uomini, donne e, in particolare, un numero impressionante di bambini innocenti stanno perdendo la vita o subendo ferite permanenti a causa delle violenze in corso. Purtroppo, non c’è mezzo migliore, per eliminare un presunto nemico, che eliminarne i bambini. Come possiamo girarci dall’altra parte?".

Si apre con queste parole la lettera-appello firmata da Zahoor Ahmad Zarga, presidente dell’Associazione culturale islamica Savonese (membro e cofondatore della Comunità dei Musulmani della Liguria e Unione delle Comunità Islamiche D’Italia - UCOII) e diretta al sindaco di Savona, Marco Russo.

"Per questo, sarebbe fondamentale, almeno moralmente, che la nostra città esprimesse pubblicamente la sua solidarietà - si legge ancora nella missiva - A tale scopo, la Comunità islamica savonese propone l’esposizione simbolica della bandiera della Palestina sulla parete del Municipio, come segno visibile e concreto di vicinanza alle vittime e di impegno per la pace. Come lei sa, noi abbiamo sempre rispettato gli Ebrei, io stesso sono andato ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau come tutti i membri della mia famiglia, e ho sempre avuto ottimi rapporti collaborativi con il Rabbino capo di Genova. La mia richiesta non è dunque mossa dal dispregio per le fedi altrui ma dall’amore, dalla solidarietà e dalla pressante richiesta di pace per le popolazioni di Gaza, Cisgiordania e Israele".

"Quando guardo le mie figlie, penso a quanto siano state fortunate a nascere in questo paese che ha dato loro tutte le opportunità. Poi faccio il confronto con quei bambini, moltissimi morti e tantissimi feriti, affamati, doloranti, senza possibilità di un futuro dignitoso. La nostra città non può cambiare il mondo ma può seminare un piccolo granellino di pace e dimostrare ancora una volta che la solidarietà non conosce confini".

"Sono certo della sua sensibilità, e la ringrazio per ciò che potrà fare", la chiosa del presidente dell’Associazione culturale islamica Savonese rivolta al primo cittadino savonese.