Progetto "Arvey", il Canile di Savona partecipa ad un bando: dal 2023 nelle scuole per educare al rispetto degli animali

Il Canile municipale di via Massa a Savona partecipa al bando Almo Nature – Companion for Life con il progetto "Arvey-Scuola in Canile".

Nato alla fine del 2023, il progetto ha già coinvolto numerosi istituti scolastici del savonese, Istituto Comprensivo Varazze-Celle, IC Albisola e IC Savona con oltre 800 studenti partecipanti, tramite incontri in classe e visite in canile. L’obiettivo è stato quello di educare i ragazzi a un rapporto consapevole e rispettoso con gli animali, usando un approccio pratico e coinvolgente. Il Canile sta continuando anche a raccogliere temi, pensieri e disegni realizzati dagli studenti coinvolti e organizzando eventi espositivi pubblici per valorizzare il loro contributo e sensibilizzare la comunità.

I principali risultati attesi sono l'educazione civica ed empatica verso il mondo animale, la diffusione della cultura dell’adozione consapevole, la riduzione di stereotipi negativi sul canile, la valorizzazione della creatività degli studenti con eventi e mostre, il rafforzamento del legame tra scuola e realtà del terzo settore.

"Perché crediamo così tanto nel progetto Arvey? Perché i bambini, nella loro innocenza, sanno già cosa è giusto. Durante gli incontri nelle scuole, abbiamo 'provocato' i più piccoli raccontando alcune delle motivazioni per cui gli adulti abbandonano i loro cani e loro ci hanno guardato stupiti, increduli, e ci hanno risposto con il cuore: 'No, non è giusto!'. Ecco perché vogliamo proteggere quella purezza, coltivarla e trasformarla in consapevolezza per un futuro migliore — per loro, per gli animali, per tutti - spiegano dal Canile di Savona - Il progetto ARVEY è questo: educazione, empatia e rispetto, fin da piccoli. Ora abbiamo l’opportunità di farlo crescere ancora grazie al bando Almo Nature – Companion for Life, ma per farlo abbiamo bisogno del vostro voto. Votate il progetto ARVEY – Canile di Savona. Perché educare oggi significa proteggere domani".

Il progetto è già attivo su Savona e comuni limitrofi, ma il Canile vuole ampliarlo coinvolgendo ancora più scuole e nuovi professionisti: veterinari, educatori cinofili, designer e videomaker e creare veri e propri kit didattici da distribuire.

Dal 24 luglio al 22 ottobre 2025 saranno aperte le votazioni online sui progetti ritenuti idonei dalla Commissione. Gli utenti italiani potranno votare i progetti delle associazioni italiane che riterranno più meritevoli, definendo la classifica finale. Sarà possibile votare per più progetti ma una sola volta per ciascun progetto.

Il 27 ottobre 2025 saranno comunicati i progetti assegnatari in base alla classifica finale. I contributi erogati copriranno l’80% del budget di ciascun progetto, con un massimo di 11.000 euro per il primo classificato e importi a scalare per i successivi. La somma complessiva stanziata è pari a 45.000 euro, ripartiti tra 7 progetti.

Attualmente il Canile comunale è al 24esimo posto.

Qui per votare il Canile di Savona: https://www.reintegrationeconomy.org/it/progetto/lega-nazionale-per-la-difesa-del-cane-sez-savona.