Albenga, seconda serata per Terreni Creativi Festival sezione Plurale

Prosegue il Terreni Creativi Festival/Plurale – Frutti della passione, giunto alla seconda serata. Anche gli spettacoli di questa sera si svolgeranno nell’azienda Bio Vio di Albenga (Regione Massaretti, 19).

Il primo spettacolo inizierà alle 19,30 ed è la prima nazionale di Malincòmio di PierGiuseppe Di Tanno. “Napoli, estate, molti anni fa. Dormitorio pubblico, interno giorno. Giordana, un’ospite della struttura, grida nel corridoio: “Questo posto è un Malincòmio!” Accade così, il miracolo della vita delle parole nuove. La loro nascita storta fonderà per sempre un paesaggio mai visto. E questi miei giochini, manciate di versi che la lingua scolpisce in un tempo minuscolo, capitano come quando si entra in una stanza e ci si dimentica di quello che si era entrati a fare: inciampano su un silenzio, scivolano sbadatamente dalle mani. Proverò a suonarli come se potesse interessare a qualcuno, là fuori”. Torna, alle 20,15 Gennaro Lauro con SARAJEVO - la strage dell’uomo tranquillo. Siamo immersi in una guerra senza nome né definizione, anche la nostra vita quotidiana è piegata a una silenziosa allerta e circospezione. Cos’è la guerra: è quel che accade al di fuori? nei giornali? nei campi di battaglia, nelle nostre case,in noi stessi? Un dopoguerra forse è possibile: una volta che il disastro dell’umanità è assodato e tutto è da ricostruire, potersi ritrovare, accanto e meno soli, in un sincero sforzo fisico, al di là delle solitudini e della paura, perché la paura stessa ha bisogno di un mondo. Alle 22,15 in prima regionale Due vecchiette vanno a nord, con Francesca Mazza e Angela Malfitano. Un viaggio nelle paure del futuro che possono essere affrontate attraverso l’ironia. La vecchiaia, la perdita, i lutti e il passato pesano e spengono la nostra volontà di continuare a dare senso anche a quell’ultima porzione di vita. Annette e Bernadette sembrano affermare la loro diversità solo per nutrire l’eterno conflitto che anima il loro quotidiano nel continuo scambio di prepotenza e di fragilità, di spavalderia e d’ingenuità. Soprattutto si ritroveranno saldamente complici nel decidere di vivere ancora, di scoprire ancora e di osare ciò che prima era impensabile. Al termine, alle 23,30, Dj set di Andrea Dellera, aka Dualismo Sound, DJ torinese e fondatore dell’etichetta omonima, specializzata in ristampe su vinile di brani italiani rari dagli anni '70 ai '90. Le sue performance, interamente su vinile, valorizzano la cultura analogica e raccontano l’evoluzione sonora italiana tra ambient, house, techno e italo disco.

Terreni Creativi Festival/Plurale, é realizzato da Terreni Creativi Aps in collaborazione con Kronoteatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2025, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione De Mari, Azienda Bio Vio, RB PLant, Coop Liguria e in collaborazione con Associazione Scenario e Teatro Nazionale di Genova.

Per informazioni e prenotazioni: www.terrenicreativi.it / info@kronoteatro.it / tel. 350 058 0311. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.