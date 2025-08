Borghetto, concerto benefico del gruppo "Stavolta mia moglie mi manda a funk" per l’associazione Bastapoco

Lunedì 4 agosto alle ore 21.30, il gruppo musicale “Stavolta mia moglie mi manda a funk”, testimonial esclusivo dell’associazione Bastapoco Ovd con sede ad Albenga, si esibirà in piazza Marinai d’Italia a Borghetto Santo Spirito. Sarà una serata scoppiettante e tutta da ridere, ma anche l’occasione per parlare delle attività dell’associazione che si occupa di persone e bambini affetti da patologia neoplastica.

L’ironica band, che spopola ormai dal 2010 nella Riviera ligure e che ha avuto un crescendo di popolarità esponenziale, è attualmente composta da Marco Ghini (voce), Rossano Giallombardo (chitarre e musica), Mauro Max Maloberti (tastiere), Marco Babboni (batteria e voce), Nico Lo Bello (tromba), Matteo Marsella (basso), Raffaele Esposto (sax) e Erica Di Maio (vocalist). Il gruppo, nato proprio da un’idea di Ghini e Giallombardo, suona indifferentemente molti generi come ska, reggae, funky e pop e tocca argomenti che solitamente nascono da quello che i due autori vivono direttamente e indirettamente nella vita di tutti i giorni.

A dicembre 2010 è uscito il primo CD della band “Bagni Lino” prodotto da Ghini-Giallombardo, il ricavato della vendita dell’album è stato interamente devoluto all’associazione Bastapoco Onlus, che ha creato una rete di volontari capace di assistere e orientare le persone affette da patologia oncologica in stato avanzato di malattia e la loro famiglia, in ausilio e integrazione ai servizi di struttura pubblica già esistenti sul territorio del ponente ligure. Dalla fine del mese di giugno 2012 l’associazione ha attivato il centro di ascolto telefonico grazie al quale i pazienti e i loro familiari possono manifestare necessità e bisogni ed essere indirizzati adeguatamente (331 5617734: risponde la Onlus Bastapoco).

Infine, Basta Poco collabora e aiuta il progetto “Life to Life” in simbiosi con l’ONLUS Progetto Giada di Rivoli, ospitando gratuitamente in riviera e al mare bambini oncologici che provengono da strutture specializzate di Piemonte, Lombardia e dal Gaslini di Genova donando a loro momenti di svago e divertimento sulle spiagge della nostra bellissima riviera ligure.

"Musica, solidarietà e passione sono gli ingredienti fondamentali per realizzare un evento che non solo intratterrà i partecipanti, ma punterà a raccogliere fondi per sostenere le famiglie che stanno affrontando la difficile realtà della malattia oncologica e per offrire supporto ai genitori dei bambini ricoverati negli ospedali. Invitiamo tutti a partecipare a questo straordinario evento e a contribuire con una donazione, rendendo il concerto una vera celebrazione di speranza e solidarietà", commenta l'assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.