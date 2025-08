Escursione e festa in piazza per gli 80 anni del CAI Altare

Una serata speciale animerà Altare il prossimo 7 agosto con la “Trekfest – 3A a tutta birra!”, evento organizzato dalla sezione CAI locale per celebrare il traguardo degli 80 anni di attività.

Conosciuta da molti come “3A”, la sezione CAI di Altare ha già dato il via ai festeggiamenti in primavera con iniziative molto partecipate: dal pranzo con i soci a una rassegna di film di montagna, che ha visto la presenza di registi e un pubblico numeroso.

Ma la voglia di condividere non si è esaurita, e per questo è nata l’idea di una serata estiva diversa dal solito. L’evento è aperto a tutti, e il programma si preannuncia ricco e coinvolgente. Il ritrovo è previsto alle ore 18.00 in piazza Mons. Bertolotti, da dove si partirà alle 18.30 per un’escursione semplice e panoramica di circa 6 km, con un dislivello di circa 150 metri. Il rientro in piazza è atteso per le 20.30, momento in cui inizierà l’apericena, seguita, alle 21.30, dal concerto della Antera Full Band, pronta a far ballare e cantare tutti i presenti.

Il costo dell’apericena è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini (fino a 12 anni). È richiesta la prenotazione entro il 2 agosto, con un acconto di 10 euro per gli adulti da versare al seguente IBAN: IT2850342546190CC0020181412 Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede CAI di Altare (aperta il martedì dalle 21.00 alle 22.30) oppure presso la Tabaccheria Nuova Pilade dal 1923.