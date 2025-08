Esodo estivo: superati i 20 milioni di transiti nel primo weekend di agosto

Nel fine settimana di inizio agosto 2025, l’esodo estivo ha visto un'intensa mobilitazione sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas (Gruppo FS Italiane), con oltre 20,2 milioni di transiti registrati tra venerdì 1° e sabato 2 agosto, a cui si sono aggiunti circa 6 milioni di passaggi entro mezzogiorno di domenica 3. Nonostante l’elevato afflusso, la circolazione si è svolta senza criticità rilevanti.

In previsione dell’aumento dei flussi, Anas ha adottato misure straordinarie: il personale su strada è stato rafforzato con circa 2.500 operatori distribuiti in turnazione, affiancati dalle Sale Operative Territoriali e dalla Sala Situazioni Nazionale, operative 24 ore su 24. Inoltre, per agevolare gli spostamenti estivi, sono stati sospesi o chiusi temporaneamente 1.348 cantieri, pari all’81% di quelli presenti sulla rete.

Un ulteriore incremento del traffico è stato determinato dagli arrivi nella Capitale in occasione del Giubileo dei Giovani. In particolare, la presenza di oltre 25mila partecipanti presso la Fiera di Roma ha comportato un rafforzamento dei presìdi operativi lungo le principali direttrici di accesso, come l’A90 “Grande Raccordo Anulare” e l’A91 “Roma-Fiumicino”. Al termine della celebrazione religiosa a Tor Vergata, domenica 3 agosto si sono verificati rallentamenti sull’A90, tra gli svincoli Anagnina e Casilina.

Nelle prime ore della stessa domenica, tra l’una e le sette del mattino, il traffico lungo alcune direttrici ha segnato un netto aumento rispetto alla domenica precedente (27 luglio), in particolare sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sul RA10 Torino-Caselle e sul RA13 Sistiana-Padriciano. L’incremento medio del traffico sulla rete Anas, rispetto al weekend precedente, si è attestato sull’1,5%, con punte superiori al 5% nel Sud, al 3% nel Centro e in Sicilia. Sulle tratte in direzione delle località balneari l’aumento ha raggiunto il 7% nel Meridione, il 4,5% in Sicilia e Sardegna.

Confrontando i dati con quelli dell’esodo dell’anno precedente, si osservano incrementi significativi nella mobilità registrata giovedì (+2%) e venerdì (+3%), mentre il sabato ha mantenuto livelli sostanzialmente stabili.

I dati dei transiti

Nel dettaglio, tra venerdì 1° e sabato 2 agosto sono stati registrati:

A2 “Autostrada del Mediterraneo”: 139.922 passaggi a Salerno, 229.492 a Pontecagnano, 103.964 a Battipaglia, 71.571 a Sicignano, 48.544 a Casalbuono, 38.318 nel Lagonegrese, 35.544 a Morano Calabro, 47.878 ad Altomonte, 57.210 a Falerna, 60.555 a Villa San Giovanni, e 92.325 sulla A2DIR-RC a Reggio Calabria.

In Sicilia: 156.107 transiti sulla A19dir a Palermo, 93.394 sulla A19 Palermo-Catania ad Altavilla Milicia.

Nel Lazio: sull’A90 “Grande Raccordo Anulare”, 304.873 passaggi presso La Romanina, 273.740 tra Laurentina e Pontina, 252.670 tra Pisana e Aurelia, 236.852 tra Cassia e Ospedale S. Andrea, 228.552 tra Nomentana e Tiburtina.

In Calabria: 62.103 passaggi sulla SS106 a Stalettì, 61.050 a Castellaneta, 55.218 a Simeri Crichi, 34.990 a Cutro, 28.627 a Isola di Capo Rizzuto; 50.212 sulla SS107 a Rende; 82.068 sulla RA4 a Reggio Calabria.

Sulla SS18 “Tirrena Inferiore”: 70.632 a Capaccio Paestum, 51.605 a Eboli (Campania); 42.135 a San Nicola Arcella, 35.093 a Belvedere Marittimo, 48.550 a Vibo Valentia (Calabria).

Tra le tratte con i maggiori volumi di traffico si segnalano:

SS36 “del lago di Como e dello Spluga”: 196.841 passaggi a Monza, 116.277 a Costa Masnaga, 64.153 ad Abbadia Lariana.

SS336 “Malpensa”: 114.281 a Gallarate.

A91 “Roma-Fiumicino”: 165.040 a Fiumicino.

SS148 “Pontina”: 195.279 a Roma, 119.733 ad Ardea, 81.378 a Latina.

SS2bis: 110.938 a Roma.

SS7 “Via Appia”: 107.634 a Ciampino.

SS16 “Adriatica”: 59.858 a Ravenna, 63.004 a Rimini, 53.800 ad Alba Adriatica, 125.440 a Brindisi.

RA6 “Perugia-Bettolle”: 143.257 a Perugia.

RA12 “Chieti-Pescara”: 126.659 a San Giovanni Teatino.

SS75 “Centrale Umbra”: 115.850 a Perugia, 74.289 a Corciano.

SS162NC “Asse Mediano”: 158.684 a Giugliano in Campania.

SS7quater: 105.412 a Giugliano in Campania, 75.006 a Castel Volturno, 71.751 a Mondragone.

SS7bis: 114.136 a Caivano.

SS101 “Salentina di Gallipoli”: 113.224 a Lequile.

SS694 “Tangenziale Ovest di Lecce”: 100.779.

SS613 “Brindisi-Lecce”: 99.851 a Squinzano.

RA15 “Tangenziale di Catania”: 168.443 a Misterbianco.