In difficoltà dalla boa rossa: giovane salvata dai cani di salvataggio Mirò, Noelle e Sophie (FOTO e VIDEO)

Ancora una volta un salvataggio provvidenziale.

Dopo l'intervento per mettere in salvo un bimbo che stava rischiando di annegare lo scorso 6 luglio, questo pomeriggio i i tre cani della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria Mirò, Noelle e Sophie e i soccorritori Valentina, Fabio e Federico sono intervenuti per una donna in difficoltà nel mare di Albissola Marina.

La giovane era alla boa rossa e stava riscontrando alcuni problemi a ritornare a riva così gli amici a quattro zampe hanno evitato conseguenze peggiori trasportandola sul litorale.

Ancora un salvataggio quindi più che fondamentale.

Nel 2022 i due golden retriever Yuma e Max avevano salvato in mare due bambini e il papà. Nel 2023 ad agosto Mokha e nuovamente Max avevano tratto in salvo un uomo che non riusciva più a tornare a riva.

E nel 2023 hanno salvato una ragazza in difficoltà in mare. La giovane si era allontanata con un piccolo salvagente che le era sfuggito dalle mani e non sapendo nuotare, stava rischiando di annegare. Fortunatamente i soccorritori e i lifeguard a quattro zampe l'hanno tratta in salvo. Ad intervenire i soccorritori Paola, Manu e Giovanni con i cani Eddy, Bred e Ginger.

Un mese fa circa quindi, il giorno proprio della partenza estiva del servizio, il salvataggio del bambino di 7-8 anni che si era tuffato con il mare montante da scirocco con onde corte e ripide e dopo poche bracciate aveva iniziato a finire con la testa sotto l'acqua. Da lì poi l'intervento dei cani Mirò e Noelle che lo hanno riportato sulla spiaggia.

Le due unità cinofile saranno quindi presenti dalle 9 alle 18 (si è aggiunta la fascia dalle 12 alle 14 che in passato non era coperta) in tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso Ferragosto.