"Porto sotto le stelle": ad Andora successo di pubblico e lezione di sport

La rassegna “Porto sotto le stelle”, co-organizzata dall’AMA, Azienda Multiservizi Andora, e dal Comune di Andora, con la collaborazione di OPS Group e il patrocinio di Regione Liguria, ha regalato grandi emozioni e registrato un grande successo di pubblico.



Una platea numerosa e partecipe ha accolto con calore Caterina Banti, straordinaria campionessa olimpica di vela, due volte medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, in coppia con Ruggero Tita nella classe Nacra 17.



Accanto a lei, il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre – il più vincente nella storia della vela azzurra – tornato ad Andora per partecipare alla serata e condividere con il pubblico il racconto di anni straordinari per lo sport italiano.



“Caterina Banti ha condiviso con generosità i suoi ricordi e i suoi valori, dimostrando di essere un modello autentico per tanti giovani sportivi e una preziosa risorsa per la vela – ha dichiarato il Presidente dell’AMA, Fabrizio De Nicola – Sono grato al presidente della FIV, Francesco Ettorre, che, nonostante i numerosi impegni, ha accettato il nostro invito. Oltre al ricordo di vittorie bellissime, raggiunte anche grazie al suo costante supporto umano e tecnico con la FIV, il presidente ha sottolineato anche le importanti ricadute economiche sul territorio che sono assicurate dall’organizzazione delle gare veliche.”



Il giornalista di vela Fabio Colivicchi ha costruito una serata coinvolgente, arricchita da video commentati dagli ospiti, tra cui i contributi di Ruggero Tita e Marta Maggetti, portando sul palco storie di grande valore sportivo e umano.



Caterina Banti e Ruggero Tita hanno indubbiamente scritto una pagina importante nella storia della vela mondiale e italiana. Invitata a elencare quali ingredienti compongano un atleta di successo, la Banti ha parlato di metodo, studio e impegno.



“La grande lezione che lo sport insegna è che non esistono scorciatoie. Il numero sulla classifica registra quanto ti sei impegnato. Lo sport insegna anche a gestire gli errori, le sconfitte, a metterti davanti ai tuoi limiti – ha detto la campionessa olimpica Caterina Banti – Ognuno sa fare qualcosa bene. Anche in una gara fallimentare si può trovare qualcosa di ben fatto da cui ripartire. Con metodo ed impegno si possono correggere gli errori e raggiungere i propri personali obiettivi: non necessariamente una medaglia. L’importante, a fine gara, è sapere di aver messo tutto l’impegno possibile.”



Al termine dell’incontro, la FIDAPA BPW Italy ha consegnato un riconoscimento a Caterina Banti. Silvia Moglia, presidente del Distretto Nord Ovest, e Valentina Perna, presidente della FIDAPA sezione di Albenga, hanno sottolineato il valore del suo percorso anche in favore delle donne.



Sul Nacra 17, equipaggio misto, la parità di genere è scontata. Caterina Banti ha sottolineato la ricchezza della diversità fra uomo e donna e il necessario rispetto per le esigenze reciproche nel corso della preparazione della gara.



“In un equipaggio c’è un leader, ma non è detto che sia sempre lo stesso – dichiara la Banti – La forza e la diversità dell’equipaggio uomo-donna è una ricchezza, perché a seconda delle circostanze, delle situazioni, dei contesti e delle competenze, il leader cambia e guida l’altro. Ruggero e io siamo riusciti a trovare questa formula, vincente anche nelle difficoltà.”



In platea, le autorità civili e militari, il Sindaco Mauro Demichelis, l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta, l’Assessora alle Politiche Sociali Monica Risso, le associazioni del porto presenti con i loro soci e gli atleti: il Circolo Nautico Andora, con la sua squadra agonistica e che ha ospitato nella sua sede la bella mostra di opere di Stefania Loreto “Vite di Sirene”, l’Andora Match Race e la Lega Navale Andora, accomunate dalla passione per la vela che promuovono con eventi sportivi di rilievo e inclusivi.