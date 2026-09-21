Virginia Uccelli torna in azzurro: convocata per la Coppa del Mediterraneo

La giovanissima nuotatrice Virginia Uccelli è pronta a vestire nuovamente i colori azzurri. La Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato le convocazioni per la COMEN – Mediterranean Open Water Swimming Cup, competizione internazionale in programma a Malta dal 9 all’11 ottobre 2026. Per la talentuosa atleta si tratta della terza prestigiosa convocazione in Nazionale giovanile di nuoto in acque libere, un traguardo che premia l'impegno costante e la colloca meritatamente tra le migliori promesse della disciplina.



Prima della partenza per Malta, gli azzurri si raduneranno nel Centro Federale di Ostia dal 5 al 9 ottobre per un collegiale di rifinitura e preparazione all'appuntamento internazionale. La delegazione italiana è composta da dieci atleti in totale (cinque uomini e cinque donne). A guidare la spedizione ci sarà il responsabile tecnico delle Nazionali giovanili, Roberto Marinelli.



Il successo di Virginia porta in alto i colori della Superba Nuoto e dell'Idea Sport, trovando il suo centro nevralgico nelle piscine di Albenga, dove l'atleta si allena quotidianamente con dedizione e fatica. Dietro a questo grande traguardo internazionale c'è un lavoro encomiabile e un plauso speciale va al suo allenatore, Davide Dreossi. È lui che l'ha cresciuta, plasmata e seguita passo dopo passo in vasca e sul litorale, e che ora la vede spiccare il volo verso i palcoscenici internazionali. La Liguria e tutto il movimento natatorio di Albenga fanno il tifo per Virginia e per questa nuova, entusiasmante avventura nel Mediterraneo.