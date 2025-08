Borghetto, ruba carte di credito e compra una cinquantina di pacchetti di sigarette: arrestato

Ruba un portafoglio con delle carte di credito e svuota una postepay per comprare 54 pacchetti di sigarette ma è stato beccato dai carabinieri.

Un uomo, Jamal Radi, pluripregiudicato marocchino, classe 1975, con precedenti per furti in abitazione, è stato quindi arrestato con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

Un carabiniere in borghese accorgendosi dei particolari acquisti in tabaccheria avrebbe chiamato i colleghi che sarebbero intervenuti.

Il 50enne poi alla vista delle forze dell'ordine è scappato buttando le carte in un bidone della spazzatura. Rintracciato è stato tratto in arresto.

Pochi minuti prima alla caserma dei carabinieri erano state formalizzate le querele per i furti.

L'arrestato aveva in suo possesso anche un martelletto spacca vetri e un attrezzo multi uso con un coltello con una lama di 6 cm.

Il giudice Laura Russo a seguito del processo per direttissima ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo difeso dall'avvocato Francesca Aschero.