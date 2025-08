Cadibona, lutto per la scomparsa di Antonio Palmato

Cadibona piange la scomparsa di Antonio Palmato.

Figura storica e particolarmente conosciuta e stimata, aveva 81 anni.

Il figlio Carlo gestisce il noto bar Rina (in passato era gestito anche dalla moglie Caterina Pollero) della frazione quilianese.

"Notte lunga e piena di ricordi prima delle esequie. Chi l'avrebbe mai detto che potesse accadere così. Ancora troppe cose da fare e il solo pensiero di affrontarle e non averti vicino ci fa stare male. Ci hai lasciato troppo presto. Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicino in questi giorni - il ricordo e i ringraziamenti del figlio Federico - Parenti, amici, clienti, ex colleghi, colleghi e soprattutto le nostre mogli Luciana e Silvia e la mia nipotina Margherita. Sara dura arrivare al bar e non vederti più ma si sa a volte la vita è bastarda e bisogna andare avanti. Ciao Papà".

Lascia i figli, le nuore, la nipote e tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato oggi, lunedì 4 agosto, alle 11.00 nella chiesa di Sant'Anna e San Gioacchino a Cadibona.