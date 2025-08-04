Incidente sulla A10 a Varazze, ferita una donna: disagi al traffico verso Genova

Incidente stradale sulla A10 nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18.30, nei pressi di Varazze. Coinvolta un’unica auto con a bordo una famiglia: secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe sbandato autonomamente ma le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Albisola: per una donna, ferita in modo non grave, è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

L’incidente ha provocato rallentamenti e code tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova.