Strada di scorrimento veloce, scontro tra un'auto e un camion all'altezza della rotonda della Motorizzazione di Vado

Ha avuto fortunatamente ripercussioni solo sul traffico l'incidente che, poco prima delle 16 odierne, sulla strada di scorrimento veloce tra Vado e Bergeggi ha coinvolto un camion e un'automobile.

Ancora non precisate la dinamica e le cause dell'impatto, nel quale però non sono rimaste coinvolte persone tra gli occupanti dei due veicoli.

Sul posto, per le prime cure e verifiche del caso, si sono recati il personale dell'automedica Sierra1 e i militi della Croce Rossa savonese. Con loro anche i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, al fine di consentire ai soccorritori di svolgere il proprio operato, in direzione Bergeggi.