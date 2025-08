Asl 2, più pazienti nei pronto soccorso e ambulatori: boom al Ppi di Albenga con accessi più che raddoppiati

Effetto combinato dell’aumento della domanda sanitaria nel post-Covid, di una popolazione con un’età media sempre più elevata, dell’apertura di ambulatori di prossimità e dedicati alla “bassa complessità”, oltre alla riattivazione delle sale operatorie di Cairo, sono tra le possibili motivazioni dell'aumento dell'attività di ospedali e ambulatori nel 2024 rispetto all'anno precedente.

Nella relazione al Bilancio 2024 di Asl 2, per ciò che riguarda le attività ospedaliere, viene segnalato un incremento di circa il 6% dei ricoveri totali, passati da 34.978 nel 2023 a 37.053 nel 2024. Stesso andamento per gli accessi ai pronto soccorso del savonese, che a livello generale sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente, passando da 108.544 a 116.145.

La maggior parte degli accessi riguarda i codici verdi, che rappresentano il 48% del totale, seguiti dai codici azzurri (33%) e da quelli arancioni (16,9%). In aumento anche i codici bianchi, che passano dal 4,7% al 7%; un dato che ripropone il problema degli accessi impropri al pronto soccorso, ovvero quelli per problematiche non urgenti, spesso codici bianchi o verdi, che potrebbero (o dovrebbero) trovare risposta in altri servizi territoriali, come la medicina generale o le case di comunità. Il ricorso al pronto soccorso per questi casi contribuisce al sovraffollamento e all’allungamento dei tempi di attesa.

Entrando nel dettaglio, gli accessi al pronto soccorso del San Paolo di Savona nel 2024 sono stati 56.166, con un incremento del 4,3% rispetto al 2023. Al Santa Corona, invece, sono stati 41.028, in calo del 6,2% rispetto all’anno precedente, ma con un incremento dei codici rossi del 4,6%. Spicca il dato del Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga, dove gli accessi sono più che raddoppiati, passando da 5.009 nel 2023 a 12.544 nel 2024, con un incremento del 150,4%. Anche al Ppi del San Giuseppe di Cairo si registra un aumento, con un +8,1%, da 5.926 a 6.407 accessi.

Sono cresciute in modo significativo anche le prestazioni ambulatoriali. Se nel 2023 erano circa 3,58 milioni, nel 2024 sono salite a 3,76 milioni, con un incremento di circa 180.000 prestazioni. L’aumento ha riguardato in particolare le aree diagnostiche: ad esempio, il Laboratorio Analisi ha registrato 139.000 prestazioni in più rispetto all’anno precedente. In crescita anche le attività di Medicina nucleare, Anatomia patologica, Psichiatria e Medicina generale.

Nell'incremento di domanda di prestazione sanitaria c'è però una riduzione del personale. Nel 2023 quello impiegato nell'Asl era composto da 4.396 dipendenti passati a 4.307 nel 2024. Una riduzione che ha riguardato tutti i presidi ospedalieri e territoriali. Ad esempio al Santa Corona si è passati da 1.114 a 1.089 e al San Paolo da 1.345 a 1.286. Unico incremento del personale all'ospedale di Cairo Montenotte dove, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, si è passati da 64 a 69 unità.