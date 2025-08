Asl2 prorogati gli incarichi a tempo determinato per otto medici specializzandi

Sono otto i medici specializzandi assunti a tempo determinato ai quali l’Asl2 prorogherà i contratti fino al 31 dicembre 2025. La decisione, deliberata dal dal direttore generale Orlando, risponde all’esigenza di garantire la continuità assistenziale nei servizi specialistici dell’azienda e per fare fronte alla carenza di professionisti in vari reparti, in un contesto in cui la carenza di personale medico rappresenta una criticità diffusa a livello nazionale.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo nazionale che consente alle aziende sanitarie di avvalersi del personale medico specializzando in presenza di specifiche necessità organizzative e della difficoltà di reperire risorse già in servizio.

Gli otto medici sono una assegnata alla struttura complessa di Oncologia, una alla struttura complessa di Recupero e rieducazione funzionale, una dottoressa alla struttura complessa Igiene alimenti e nutrizione. Due medici sono invece operativi alla struttura complessa di Oculistica, due alla Pneumologia ed una dottoressa alla Psichiatria territoriale.

Gli specializzandi continueranno a essere regolarmente iscritto alle scuole di specializzazione universitaria, percependo la retribuzione prevista per i medici in formazione, integrata in base all’attività svolta.