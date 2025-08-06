Savona, donna cade dal terzo piano in Corso Ricci: in codice rosso al Santa Corona

Intervento d'urgenza questa mattina, intorno alle 11, in Corso Ricci a Savona, dove una donna, 30enne di origini straniere, è precipitata dal terzo piano di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica, insieme ai volontari della Croce d’Oro di Albissola Marina – sezione di Savona, giunti con l’ambulanza. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, le condizioni della donna sono apparse gravi: è stato attivato il codice rosso e disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Presenti anche gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause della caduta. Se sia stata accidentale o se un gesto anticonservativo.