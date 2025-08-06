Varigotti celebra la festa patronale, domenica 10 agosto il culmine con processione e spettacolo piromusicale

In occasione della festa patronale di San Lorenzo, anche quest’anno la comunità parrocchiale di Varigotti, assieme alle altre realtà del paese, organizza un vasto programma di iniziative che culmineranno nelle celebrazioni di domenica 10 agosto con la processione e lo spettacolo pirotecnico.

Dopo il successo della serata di domenica 3 agosto dedicata alla conoscenza della storia del maestoso tabernacolo ligneo conservato in parrocchia, il prossimo appuntamento sarà domani (giovedì 7 agosto, ndr) alle ore 21, sempre in parrocchia, dove verrà celebrato il trentennale dell’Associazione Amici di San Lorenzo, fondata nel 1995 con l’obbiettivo di recuperare l’antica chiesa medievale che versava ormai in condizioni critiche. Nella serata verrà presentata la nuova edizione del libro “La chiesa medievale di San Lorenzo a Varigotti” che parla della storia dell’antico luogo di culto e dei restauri che l’hanno interessata sul finire degli anni '90. Per completare la serata sono previsti alcuni interventi musicali all’organo eseguiti da Paolo Venturino.

Sabato 9 agosto, alle ore 20:30, si svolgerà la tradizionale salita all'antica chiesa medievale partendo dalla base del sentiero a fine Strada Vecchia. Una volta raggiunta la chiesa, vi verrà celebrata la Santa Messa Vigiliare a lume di candela. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare con se una torcia.

Nella giornata di domenica 10 agosto, giorno di festa , alle ore 9 e sempre in parrocchia, saranno recitate le lodi ad anticipare la Santa Messa Solenne delle 9:30 e la Santa Messa delle 11. Alla sera, alle ore 20, verrà cantato il vespro e si proseguirà con la processione con la statua del santo per le vie del paese, accompagnata dal corpo bandistico "Rumpe e Streppa". Al rientro verrà benedetto il mare dal piazzale del lungomare antistante la chiesa.

Seguirà lo spettacolo piromusicale coi fuochi artificiali sparati dal molo.