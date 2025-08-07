Porta a porta a Savona, Sea-S: "I sacchi gialli per la plastica vanno esposti nei giorni indicati"

Non si capisce bene se i tanti sacchi gialli per i rifiuti di plastica stiano inondando la città perché i savonesi sbagliano giorno di esposizione, come sostiene Sea-S, o perché le raccolte vengono saltate, come continuano a segnalare e testimoniare molti cittadini. Fatto sta che la città è piena di sacchi gialli – e non solo di quelli – e l’azienda ha lanciato un appello-annuncio sulla sua pagina web.

"Si ricorda a tutti i cittadini che il sacco giallo contenente gli imballaggi di plastica e metallo va esposto esclusivamente nelle giornate indicate nel calendario di esposizione, in orario dalle ore 19.30 alle ore 23.00. Per la zona di Ponente, le giornate sono la domenica e il mercoledì. Per la zona di Levante, le giornate sono il lunedì e il giovedì".

E conclude Sea-S: "I sacchi gialli non vanno esposti in nessun altro momento. Questa regola vale sia per chi ha in assegnazione le dotazioni singole (mastelli), sia per chi ha in assegnazione i contenitori condominiali. Lo spazio attorno ai contenitori condominiali non è da considerarsi un luogo dove esporre rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti".

Sea-S ricorda infine che:"La corretta esposizione dei sacchi secondo il calendario assegnato è uno dei tasselli fondamentali per permettere il perfezionamento del servizio di raccolta, raggiungere un miglior decoro urbano e ridurre i costi di gestione".