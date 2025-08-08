L'Oroscopo di Corinne dall'8 al 15 agosto

ARIETE: Degli alti e bassi contrassegneranno una settimana pesantuccia ma utile al fine di capire che cosa intorno a voi va cambiato però… non abbacchiatevi… in quanto trattasi solo di un attimo di impasse atto a svanire rapidamente… Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando il posto ad un agosto distensivo e singolare. Amicona da ringraziare, bellimbusto da inquadrare, soldini da sborsare e cene a cui aderire.

TORO: Il periodo è tosto ma l’auspicare giorni migliori rendesi tassativo al fine di non cader preda di demoralizzazioni. Indipendentemente dalla tensione vivrete egualmente attimi indimenticabili, vi caverete uno sfizietto, farete un acquisto stuzzichino, gioirete per un accadimento o vi solleverete da un’angustia o da un tormento. Scorpacciate, feste o scarpinate in vista. Col bere e nel mangiare occhio a non strafare: lo stomaco potrebbe singhiozzare! Serate incantate.

GEMELLI: Di cosine, sia irritanti che carine, ne capiteranno diverse ma una, cogliendo alla sprovvista, vi spiazzerà… In simultanea vi toccherà placare degli spiriti bollenti, sistemare una questione o posticipare un incontro. I più audaci si butteranno a capofitto in vacanze ardite mentre chi ha degli impedimenti opterà per un agosto casalingo ma non per questo malvagio a parte un’incavolatura e un acciacco da non sottovalutare. Soddisfazioni intorno a ferragosto.

CANCRO: La quadratura di Marte, dal 7 agosto, avvallerà ansietà ed un modo di agire reputato, da chi vi vive accanto, un po' polemico ed ansioso. Se luglio è stato fermentato concedetevi una vacanza e staccate la spina! Lusinghe o performance lambiranno i single mentre per tutti gli altri si profilando delle novelle provenienti da amici o parenti, dei guizzi di gioia ma pure dei crucci per un anzianotto. Il 10 agosto esprimete un desiderio guardando non solo le stelle ma anche la Luna.…

LEONE: Battete la fiacca e l’unico modo per sconfiggerla consiste nel selezionare gli impegni e dipingere le giornate di positività cominciando già sin d’ora a programmare un ferragosto all’insegna delle giocosità. Non da escludere, tra giovedì e martedì, una litigata, una memorabile serata, un diletto e un dispetto. Qualche nativo tribolerà a recuperare dei soldini. Essendo l’intestino delicatino limitate gli abbuffi e masticate pianino… Notizie mozzafiato.

VERGINE: È inutile fingere che tutto fili liscio perché siete insoddisfatti o vivete all’interno di una situazione destante apprensione ma, approfittate del sestile del benevolo Giove per accedere a qualcosa di brioso, divertente e spiritoso. Oltretutto vi conviene rilassarvi in quanto al varco vi attende un dopo ferie impegnativo causa le tante cose da fare e sbrigare. Prossimamente le improvvisate non mancheranno: una rattristerà e una rincuorerà… Viaggetto o diletto in vista.

BILANCIA: Malgrado tendiate a vedere la brocca mezza vuota, col consenso delle birbe stelle, tirerete respiri di sollievo cullandovi sull’onda di tenere emozioni distanziando i poveri di spirito e raccogliendo i frutti di ciò che avevate seminato … Una preoccupazione potrebbe provenire da un familiare, uno sbaglio o una risposta tardante ad arrivare. Tra venerdì e mercoledì un episodio scombussolerà e una notizia allieterà. In fatto di amicizie occhio alle fregature!

SCORPIONE: Indaffarati e nervosetti anelerete essere lasciati in pace pur dovendo sbrigare tante di quelle faccende dall’avere pochissimo spazio da dedicare a voi stessi, così come vi capiterà di battibeccare con un testone, posticipare un progetto o di rimanere basiti dal contegno di un personaggio meschino. In amore scendete a compromessi e accontentate il partner in una richiesta… Tassativo evadere dalla routine prima di fondere. Inviti mangerecci o adesione a spettacoli.

SAGITTARIO: Da qualsiasi parte vi giriate vedete solo corrucci e scornate denotando parecchia differenza rispetto all’estate dello scorso anno quando forse eravate più sereni. Adesso invece non sapete cosa fare riguardo una situazione stagnante, un pensiero costante, un personaggio indecifrabile. Un’amica vi sosterrà in attimo di défaillance mentre qualcun altro avrà da ridire su di una decisione che non intendete revocare. Contatti con località acquatiche. Domenica squinternata.

CAPRICORNO: Sfibrati e spossati, se fattibile, chiudete i battenti e concedetevi qualche giorno di meritata vacanza, lontano da orari pressanti e veglie trillanti. Sotto l’influsso di Saturno in aspetto di quadratura qualche nativo incepperà in contrattempi oppure scamperà un guaio, altri invece si troveranno con una combriccola spiritosa e sollazzante. Figlioli da accontentare in una richiesta e fine settimana all’insegna dell’ilarità. Occhio ai movimenti maldestri.

ACQUARIO: Approfittate del plenilunio del 9 agosto per prendere decisioni, uscire dal paesello, frequentare gente ilare, combinare dei ritrovi e non pensare più a niente perché, essendo sfibrati, se non staccate andate in tilt! Qualcuno farà girar le anime ma voi soprassedete in quanto sapete che contro l’ottusità la ragion non vale. Movimento di scartoffie o contatti con professionisti. Qualche nativo rimarrà amareggiato da un conto salato. Il 10 agosto sarà invece incantato.

PESCI: Si prevede un agosto singolare in quanto ci sarà chi, librando per altre mete, abbandonerà crucci e pensieri divertendosi un sacco e chi, preso da incombenze o problemi vari, si vedrà costretto a rimanere sul lavoro o nella consueta abitazione. Per tutti comunque le giornate agostine saranno talmente intense dal non lasciar spazio alla noia. Per ferragosto iniziate già sin d’ora a fare un programmino. I nati alla fine di febbraio si toglieranno un fardello.

E che le stelle, ammirate ed invocate, nella notte di San Lorenzo, esaudiscano i sogni di questa estate.