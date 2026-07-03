L'Oroscopo di Corinne dal 3 al 9 luglio

ARIETE: Sembra essere ottimale per accostarvi ad un’estate originale questo primo quarto di Luna che il 7 luglio si forma nella vostra costellazione! Approfittatene per concedervi pause di relax e chiudere i battenti anche perché siete talmente stanchi dal cominciare a perdere i colpi… Rimangono ancora delle cosine da sistemare ma fatelo con calma altrimenti rischiate di sbagliare e guardatevi da conoscenti o parenti che di voi si vogliono approfittare! Sabato festoso.

TORO: Avrete le anime in giostra, sia per un andazzo esiguamente appagante che per un tarlo costante ma, poiché alla fine della storia vostra sarà la vittoria, non state lì a mugugnare e praticate l’arte della filosofia, sia nel trattare con terzi che all’interno di habitat opprimenti. Fattibile che riceviate un invito o che optiate per un sollazzo o un acquisto un po' pazzo. I liberi di cuore troveranno presto l’amore mentre tra accoppiati i bisticci son quasi assicurati.

GEMELLI: Una geniale trovata, un giretto fuori zona o un combino ruspante avrà il potere di risollevarvi il morale così come riuscirete in un intento, riceverete un meritato complimento o vi caverete un pallino. Dopo un periodo complicato potrete assaporare un luglio pieno di attimi da vivere intensamente evitando di congetturare su faccende che si risolveranno egregiamente, compreso un responso tranquillizzante. Anche in amore le novità esorbiteranno.

CANCRO: Dischiudetevi ad una stagione dove gettare le basi per l’avvenire rendesi indispensabile visto che un sogno si sta per materializzare… Poi non fate fumare troppo il cervello, risolvete una delicata questione e godetevi il weekend in montagna, al mare o dove potete riposare, malgrado subentrino dei corrucci per un congiunto o un familiare. Per favorire la digestione masticate lentamente e, se solennizzate il compleanno, sappiate che le sorprese non mancheranno!

LEONE: “Chi si accontenta gode” affermava un proverbio a cui attenervi evitando di inseguire chimere e dando alla quotidianità uno spizzico di input e gioiosità. Visto che le stelle vi sostengono approfittatene al fine di sistemare sospesi, ampliare il raggio di azione, assaporare una tenera emozione e partire, non solo per le ferie, ma anche verso un traguardo che taglierete. Da non trascurare la salute. Gli anziani evitino di uscire nelle ore di punta! Domenica allegrotta.

VERGINE: Luglio: mese di svaghi, sospirate vacanze e belle speranze … Già perché poltrire, giocherellare, affogare crucci e preoccupazioni, sarà indispensabile al fine di riprendere un po’ di sprint e prepararvi psicologicamente ad un autunno rivoluzionario e stupefacente … Una richiesta o proposta alimenterà perplessità: aspettate prima di dare risposte concrete! Qualche nativo parteciperà ad una festa, altri dovranno prendere una decisione. Buffo comunicato.

BILANCIA: Confidate in un mesetto discretamente compiacente specie se avete deciso di andare in vacanza o di compiere scelte fin troppo posticipate. Alla faccia dell’opposizione saturnina andrete fieri delle vostre prestanze che perlopiù verranno riconosciute da chi in voi ha una fiducia cieca. In ogni campo però occhio a non strafare in quanto di testa e di salute ne avete solo una e metterle sotto torchio rischierebbe di arrecare conseguenze. Week end strampalato.

SCORPIONE: Attenti a non prendere abbagli sia nelle frequentazioni che in ambito materiale dove qualcheduno tenterà di farvi le scarpette. È giunto il momento di concedervi un attimo di meritato rilassamento, perché ultimamente avete tirato la carretta e, tra l’afa incombente e lo stress attanagliante, l’energia sta andando in fase calante. Un paio di evenienze turberanno e tra giovedì e domenica i nervetti salteranno… Tendenza alle emicranie o agli sbalzi di pressione.

SAGITTARIO: Se vi siete tolti un fardello siate ottimisti e in un battibaleno tutto vi sembrerà più accettabile e bello! Fin qui l’annata è stata tosta ed è un vostro dovere riscattarvi guardando avanti fiduciosamente visto che, sotto i raggi del bollente solleone, vi aspettano dei momenti veramente memorabili. Imparate solo a credere maggiormente in voi, a farvi avanti nella tortuosa via e ad esigere rispetto da chi di tale parola non conosce neppure lontanamente il concetto.

CAPRICORNO: Vi aspetta al varco un inizio di luglio pazzerello, né brutto né bello, ma sicuramente interessante e per vari versi anche divertente indipendentemente dall’arrabbiatura di turno, da un rimpianto, dal contrattempo dell’ultimo momento o dal bizzarro altrui comportamento. Se in procinto di partire badate che tutto sia a posto mentre se ancora a casina ve la dovrete vedere con un elemento da sbarco e sbarcare il lunario evitando di eccedere nelle spese.

ACQUARIO: Non litigate per sciocchezze pensando piuttosto a mitigare le asprezze con un dialogo che consenta a voi e a chi vi attornia di rinvenire un punto di incontro. Dopotutto, con Saturno benevolo, non avrete di che lamentarvi a parte una intricata faccenduola atta a risolversi quasi da sola. Se in procinto di librare per altre mete organizzate tutto nei minimi particolari ed apprestatevi a delle ferie bollenti e gaudenti. Occhio soltanto ai furti e agli ipocriti.

PESCI: Le stelle rischiareranno il cammino malgrado la quadratura di Marte tenti di rompere i bussolotti favorendo ritardi od intoppi. Chi non può ancora andare in vacanza opti per un week end risanatore partecipando a fiere, spettacoli oppure si ritrovi con un gruppetto che aiuti ad obliare questo periodo bigio… In concomitanza rimarrete stupefatti dal comportamento altrui, riceverete un significativo responso e dovrete ringraziare una persona molto speciale.

E che le stelle siano con voi….