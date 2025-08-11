Savona, un uomo minaccia e aggredisce i poliziotti, sottoposto ad obbligo di firma

Ieri sera a Savona la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, italiano, con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato un quarantottenne accusato di minacce. In seguito all'udienza di convalida, durante la direttissima, è stato scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

I poliziotti in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti verso le ore 22 presso un bar di via XX Settembre a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa per la ricerca di un minore allontanatosi da una comunità. Arrivati nel locale per un controllo, sono stati aggrediti senza motivo da un avventore presente che si è subito mostrato insofferente alla sola presenza del personale di Polizia.

L’uomo che continuava ad aggredire, minacciare ed insultare gli agenti, a fatica è stato fermato e portato in Questura insieme ad un'altra persona che cercava di aiutarlo ostacolando il lavoro dei poliziotti, insultandoli e minacciandoli.

Il cinquantenne - che peraltro nella stessa mattinata si era reso protagonista di un episodio analogo per il quale era stato già denunciato per minacce a pubblico ufficiale -è stato arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, poi scarcerato e sottoposto a obbligo di firma .