Andora, il 20 agosto a Borgo Castello le celebrazioni del Giubileo con la musica sacra di Antonio Vivaldi

Ad Andora, nel suggestivo scenario di Borgo Castello, la splendida Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 21.30, ospiterà un evento musicale di eccezione in occasione dell’Anno del Giubileo 2025. Il Voxonus Ensemble e i Soli e Cori del Ponente Ligure, diretti dal Maestro Giovanni Di Stefano, interpreteranno due tra le più straordinarie composizioni sacre di Antonio Vivaldi: il celebre Gloria e il luminoso Beatus vir. In scena, le voci soliste di Carola Marasco, Sara Ilic e Gustavo Argandoña daranno vita a un viaggio sonoro di intensa bellezza, fondendo virtuosismo tecnico ed espressione spirituale. Il concerto si inserisce nell’ambito della rassegna Estate Musicale Andorese promossa dal comune dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora e dall’Opera Giocosa di Savona.

“Considerato il più importante compositore italiano tra Corelli e Rossini, ammirato persino da Johann Sebastian Bach, Vivaldi ha lasciato un’impronta indelebile nella musica sacra. Il Gloria, con la sua energia ritmica e la varietà timbrica, e il Beatus vir, solenne e radioso, rappresentano due vertici assoluti dell’arte barocca, capaci di unire la teatralità dell’opera alla profondità della preghiera – spiega il Maestro Giovanni Di Stefano.

Per permettere al pubblico di raggiungere Borgo Castello, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto con navetta da 8 posti che partirà dal nuovo piazzale all’uscita della stazione ferroviaria ed effettuerà viaggi a partire dalle ore 20.00 fino alle 21.15, con passaggi ogni 15 minuti. Il medesimo servizio sarà disponibile al termine del concerto con partenza da Borgo Castello.