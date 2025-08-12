Ceriale festeggia i 35 anni di carriera letteraria di Guido Ferrari

Mercoledì 13 Agosto 2025 alle 21 nella Sala Polivalente Francesco Fizzotti in Via I° maggio 22 a Ceriale, si celebreranno e festeggeranno i 35 anni della carriera letteraria nazionale dello scrittore ponentino Guido Ferrari.

Tutto partì infatti nel mese di agosto dell'ormai lontano 1990. Verranno esposti i risultati nazionali sulle vendite, i premi e le onorificenze ricevute nei più importanti concorsi Letterari Italiani, i Saloni del Libro a cui ha partecipato l'autore ma anche gli aneddoti e le curiosità della sua lunga carriera.

Seguirà un rinfresco. Ingresso libero